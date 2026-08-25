Джим Шеридан ще оглави международното жури на "Синелибри" 2026

Дванайсетото издание на Синелибри ще предложи на публиката силна и многообразна кинопрограма с превъзходен набор от екранизации, селектирани в конкурса за пълнометражен игрален филм по книга. Сред тях фигурират заглавия, предизвикали фурор на фестивалите в Кан, Венеция, Берлин, Торонто, както и на други утвърдени кинофоруми, а две от екранизациите са в тазгодишния списък на номинираните за „Оскар“ филми. Заслужава внимание и фактът, че за първи път в състезателната програма на Синелибри, в категорията за игрален филм, присъстват две нови български адаптации.

Вече е ясен съставът на международното жури, което ще оценява селектираните предложения, за да излъчи тазгодишния лауреат на наградата за най-въздействаща екранизация!

Президент на журито е самият Джим Шеридан, един от най-значителните живи артисти на Ирландия, спечелил световно признание с безкомпромисно авторско кино. Изтъкнат продуцент, режисьор, сценарист и драматург, Шеридан започва професионалния си път в театъра, а в киното дебютира с разтърсващата психологическа драма „Левият ми крак“ (1989, спечелила над 20 награди), последвана от „В името на Отца“ (1993) и „Боксьорът“ (1997) – преломни за кариерата му филми, които отразяват и продуктивното му дългогодишно сътрудничество с актьора Даниел Дей-Луис. Следват заглавия като „В Америка“ (2002), „Братя“ (2009) и „Тайното писание“ (2016), които превръщат ирландската история, личната драма и социалната несправедливост в кино с мощен резонанс. Джим Шеридан има в актива си шест номинации и две награди „Оскар“. Режисираните от него филми са увенчани с 16 номинации за „Оскар“, 8 номинации за BAFTA и 14 номинации за „Златен глобус“. „В името на Отца“, удостоен със „Златна мечка“ на Берлинале, е адаптация по автобиографичната книга на Гери Конлън „Доказано невинен: Историята на Гери Конлън от „Четиримата от Гилфорд“ и ще бъде излъчен в рамките на галавечер, посветена на културата на Ирландия – съвместно събитие с Посолството на Ирландия в Република България по повод ирландското председателство на Съвета на ЕС.

В състава на журито влиза ветеранът Клайв Ръсел - шотландски актьор с внушителна кариера в киното, телевизията и театъра, която обхваща над пет десетилетия. Изявява се в разножанрови продукции, като характерният му глас и завладяващо екранно присъствие го превръщат в предпочитан актьор за роли в исторически драми и фентъзи филми. Изгражда разпознаваеми образи в хитови сериали на HBO като „Игра на тронове“, „Мидълмарч“, „Големите надежди“, „Оливър Туист“, „Децата на гарата“, „Мъглите на Авалон“. Сред неизброимите заглавия с негово участие се нареждат игралните филми „Музеят на Маргарет“ (1995), „Оскар и Лусинда“ (1997), „Тринайсетият воин“ (1999), „Дами в лилаво“ (2004), „Шерлок Холмс“ (2009), „Човекът-вълк“ (2010), „Тор: Светът на мрака“ (2013), „Обирът в Хатън Гардън“ (2017), „Последният дуел“ (2021), „Смъртта на Робин Худ“ (2026). През 2025 г. играе духовен наставник в българско-унгарската драма „Оста на живота“ на режисьора Атанас Христосков.

По традиция международното жури включва именит писател – тази година имаме привилегията това да бъде Якоб Йония, нашумял датски автор и преводач от немски, шведски и норвежки език. Йония придобива известност с криминалната си поредица за първия датски мобилен разследващ екип и неговия ръководител Ото Химелструп. Романът му „Най-далечната граница“ (2023) е успешно екранизиран под режисурата на Кристофер Бое и ще има своята българска премиера извън конкурсната програма на Синелибри 2026.

Към тези трима ярки творци се присъединява Теодора Маркова – създател и сценарист на някои от най-успешните български сериали, сред които „Под прикритие“ (2011) и минисериала „Денят на бащата“ (2019). Първият ѝ пълнометражен филм „Дъвка за балончета“ (2017) печели няколко награди за сценарий, следват „Писма от Антарктида“ (2019) и „Анна“ (2022), отличен с награда от Международния фестивал на филмите за жени в Торонто. Проектът ѝ в развитие Gold War печели наградата Paramount Plus на Mia Market 2021 в Рим. Сред текущите ѝ проекти е международният сериал The Last Divorce of Communism, плод на взаимодействие със Станиславс Токаловс. Проектът печели конкурса на Латвийската телевизия и наградата за най-добър проект в категория „Игрални сериали“ на Heart of Europe Forum 2025. В момента Теодора снима дебютния си проект като режисьор „Дълговете на инспектора“.

В качеството си на арбитър у нас пристига и Мария Хурадо – испанска актриса, режисьор и продуцент с международна кариера в киното, телевизията, театъра и модата. Професионалният ѝ път започва с класически балет, преди да се насочи към актьорското майсторство. Има роли в повече от двайсет пълнометражни филма, представяни на фестивалите в Кан, Берлин, Рим, Монреал, Малага, Ситжес и Маями. Работила е с режисьори като Абел Ферара, Габриеле Салваторес, Даниеле Викари, Седрик Кан, Рамон Саласар.

Тържествената церемония по откриване на фестивала ще се състои на 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Церемонията по награждаване на победителите в конкурсите за пълнометражен игрален филм по книга и най-добър документален филм ще се състои на 3 ноември, отново в зала 1 на НДК, в присъствието на международното жури, което ще обяви най-бравурните адаптации.

В интервала 15 октомври – 8 ноември 2026 г. за дванайсети пореден път поклонниците на съвременно киноизкуство, вдъхновено от първокачествена проза, ще изпълнят залите на фестивала в София и още седем български града. Паралелната програма на Синелибри включва галавечери на културите, юбилейни събития и чествания, артистични изненади за най-малките, десетки кинопремиери в присъствието на техните създатели и литературни срещи с прочути писатели!