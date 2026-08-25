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Официално: Тотнъм обяви крило от Ман Сити с озадачаваща статистика

25 август 2026, 14:41 часа 567 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Официално: Тотнъм обяви крило от Ман Сити с озадачаваща статистика

Тотнъм официално обяви трансфера на бразилското крило Савиньо от Манчестър Сити. 22-годишният офанзивен играч се присъединява след две години в състава на "гражданите", където изигра 84 мача и отбеляза 7 гола, като спечели ФА Къп и Купата на лигата през миналия сезон. Бразилският национал е юноша на Атлетико Минейро, а в кариерата си до момента е играл във Франция с Троа, в Нидерландия с ПСВ Айндховен и в Испания с Жирона, преди да премине в Манчестър Сити за 25 милиона евро през лятото на 2024 година.

Тотнъм купи Савиньо от Ман Сити

С продажбата на бразилеца Манчестър Сити поставя рекорд за изходящ трансфер в историята си, като предишният футболист, продаден за най-висока сума, беше Хулиан Алварес в Атлетико Мадрид през 2024 година за 82 милиона паунда. "Скай Спортс" съобщава, че сумата, която е заплатена от Тотнъм за услугите на Савиньо, е 75 милиона паунда и включва потенциални бонуси в размер на още 10 милиона, зависещи от представянето му.

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Савиньо

Савиньо има само 2 гола във Висшата лига

Савиньо е седмото ново попълнение за "шпорите" от началото на лятото, а с него общите им разходи за входящи трансфери достигат 350 милиона евро. Но той идва с голяма удивителна до името си. В двата сезона, които изигра за Манчестър Сити във Висшата лига, той вкара само 2 гола в 53 срещи. Следващият двубой за тима на Роберто де Дзерби е домакинство срещу втородивизионния Чарлтън Атлетик в турнира за Купата на лигата утре вечер.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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