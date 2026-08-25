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Х-факторът, за когото Левски трябва да внимава в реванша с АЕК

25 август 2026, 14:27 часа 667 прочитания 0 коментара

Отборът на Левски се подготвя за най-важния си мач на този етап от сезона. Шампионите ще пътуват до Гърция за реванша в плейофите на Шампионска лига с АЕК Атина. Първата среща, която се изигра на Националния стадион "Васил Левски" в София, завърши 0:0. Така всичко ще се реши на гръцка земя. Вторият двубой е насрочен за сряда, 25 август, от 22:00 часа българско време.

В Гърция посочиха най-важния играч на АЕК

Дни преди реванша, в Гърция направиха анализ на предстоящия сблъсък. Местното издание "Sportal" обърна специално внимание на един от играчите на "жълто-черните". Става въпрос за Ловро Майер, който бе привлечен в гръцката столица през лятото. Той е определян за ключов играч в схемата на сръбския наставник Марко Николич и това си пролича още в първия мач с Левски.

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Ловро Майер

Почти всяка атака на АЕК, докато хърватинът беше на терена, минаваше през него. Освен това той изпълняваше всички статични положения, особено ъгловите удари. Майер бе в основата на всички опасни положения за гръцкия тим. Той също така постоянно намираше начин да пробие "синята" защита и бе потенциална заплаха във всеки един момент. Точно такава ще бъде задачата му и в реванша. Очакванията към хърватина в предстоящия двубой с Левски са огромни, особено в творчески план, като топката ще минава често през неговите крака.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина Ловро Майер
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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