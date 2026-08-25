След Афипската рафинерия и Астраханския газов завод Украйна удари и летище Милерово - МиГ-29 стана жертва

След като тази нощ украинските сили отново удариха Афипската петролна рафинерия в Краснодарския край на Русия, а предната нощ и Астраханския газопреработвателен завод от системата на "Газпром", както писахме, нова мишена на украинските атаки стана този път военното летище Милерово в Ростовска област. Летището се намира на около 30 км от украинската граница и руските сили го използват като една от площадките за изстрелване на дронове срещу Украйна. Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че при атаката е повреден руски изтребител МиГ-29.

Отделно в Луганск е била унищожена специализирана система за електронна борба "Пересвет-М", както и станция за заглушаване на сателитните комуникации Starlink в Мирни на полуостров Крим.

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Генералният щаб на украинската армия припомня, че капацитетът на Афипската рафинерия е 6,25 милиона тона петрол годишно. Рафинерията, наред с други неща, произвежда дизел и компоненти за бензин, и участва в снабдяването на руската окупационна армия.

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