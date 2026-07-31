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Президентска кандидатура ще има: ДБ все по-силно гледа към битка между Гюров и Йотова за Дондуков“ 2

31 юли 2026, 7:58 часа 1378 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Президентска кандидатура ще има: ДБ все по-силно гледа към битка между Гюров и Йотова за Дондуков“ 2

Опозицията има своята роля и се справяме добре, защото за важни и правилни неща управляващите получават подкрепа, но ще бъдат критикувани занапред, ако правят грешки, които са в ущърб на България. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов пред БНТ. Още: "Спокойствието на Радев свърши": След бюджета - ДБ не виждат пилот в самолета

На фокус - президентските избори

Снимка: Колаж БГНЕС

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Той посочи, че президентските избори тепърва предстоят, като днес се очаква да бъде гласуван проект на решение за тяхното провеждане - 25 октомври. "Към момента има само един обявен кандидат за президентските избори - Илияна Йотова, която малко прибързано обяви решението си. Има различни подходи и всеки взима решението си спрямо преценката си", добави Божанов. 

Съпредседателят на "Да, България' изтъкна, че целта на опозицията е техният кандидат за президент да бъде извън партиите и партийната обвързаност. 

"Президентска кандидатура ще има, която ще се яви на президентските избори. Андрей Гюров беше служебен премиер и там показа, че не е партиен служебен премиер - държа се държавнически и неговият състав на кабинет не беше ярко партиен. Гюров не обслужва тясно партийни интереси, а националните интереси", аргументира се Божанов в подкрепа на Андрей Гюров. 

Според него дори Гюров да не се е обявил за кандидат за президент, вече се говори като алтернатива на Йотова. 

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Actualno.com припомня, че президентските избори в България ще се проведат на 25 октомври, решиха лидерите на парламентарните групи по време на редовния председателски съвет в Народното събрание. При необходимост от втори тур балотажът ще бъде насрочен за 1 ноември.

Съгласно Конституцията именно парламентът определя датата на президентските избори. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 г.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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