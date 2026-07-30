Външната министърка увери Иран, че самолетите в "Безмер" няма да влизат в бой

Министърът на външните работи Велислава Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, съобщиха от Министерството на външните работи. По време на разговора Петрова е подчертала, че България отдава голямо значение на добрите отношения с Иран, изградени върху взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата външни министри са заявили готовност за продължаване и задълбочаване на двустранния диалог.

Основна тема в разговора е било разполагането на американските самолети-цистерни в авиобаза "Безмер". Самото решение за разполагането на самолетите цистерни у нас до 1 октомври беше прието миналата седмица с гласовете на 136 депутати - 121 от ПБ и 15 от "ДПС-Ново начало". Очакваше се машините да пристигнат миналия петък, но идването им изненадващо се отложи, докато в района на Безмер, където около 60% от гласовете отидоха за партията на Румен Радев, се провеждаше протест. Още: С какво Иран застрашава България: Говори Николай Ненчев (ВИДЕО)

Българският първи дипломат е уверила иранската страна, че от територията на България няма да бъдат извършвани преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Петрова е обяснила още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото партньорство със Съединените щати. По думите ѝ то е прието след официално искане от американската страна и съобразно Конституцията и действащото българско законодателство.

Външният министър е подчертала, че това решение не представлява промяна в отношението на България към Иран. Още: САЩ са поискали да разположат техни самолети от войната срещу Иран на летище "Безмер", Радев е "ЗА"

По време на разговора Петрова е потвърдила и последователната позиция на страната ни в подкрепа на незабавно прекратяване на военните действия и възобновяване на преговорите за примирие, което да създаде условия за постигането на трайно и устойчиво решение на конфликта.