Хората на Доган припомниха, че два пъти в историята са реализирали третия мандат успешно

"Нашата политическа сила в България в историята сме реализирали два пъти трети мандат успешно. Отговорността ни към тази ситуация ни даде решението. Ще положим максимум усилия, каквото е по силите ни, да работим за честни и прозрачни избори", обяви лидерът на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков след връщането на третия мандат на държавния глава Румен Радев.

Припомняме, че президентът избра да връчи третия мандат на хората на Ахмед Доган със следните доводи: "АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство, и срещу всеки опит на користни политици да насаждат етническо напрежение, за което няма никаква почва у нас и което обслужва техните тяснопартийни интереси", каза Радев.

От АПС още веднъж благодариха на президентската институция за "оценката за усилията ни в битката срещу превземането на държавата" и подчертаха, че с това си решение "отварят хоризонта оттук насетне".

Заигравките с историята

Всъщност АПС обръщат внимание на историческите справки по повод реализирането на третия мандат успешно само два пъти в историята и то именно с папка, връчена на ДПС на Ахмед Доган. От избраното през 1991 година 36-о Народно събрание досега това се случва през 1992 г. при правителството на Любен Беров и през 2005 г. при правителството на Сергей Станишев.

След свалянето на кабинета на Филип Димитров, на 30 декември 1992 г. икономическият съветник на президента Желев – проф. Любен Беров, застава начело на държавата, след като ДПС съставя правителство с подкрепата на БСП. Част от сделката е изваждането от ареста на намиращия се там бивш премиер Андрей Луканов, което се случва в същия ден. Въпреки общоприетото название "кабинетът Беров", управлението е запомнено като "кабинетът Мултигруп", а самият Беров - "сламения човек".

През 2005 г. пък БСП, НДСВ и ДПС не успяват да постигнат съгласие по време на разговорите за първия мандат в рамките на 40-ото Народно събрание. Депутатите подкрепят Сергей Станишев за министър-председател, но отхвърлят предложения от него кабинет. След връчването на третия мандат на ДПС той бива изпълнен и се ражда т.нар. "тройна коалиция".

