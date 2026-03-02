Нападение с нож в Единбург, има ранени

Двама души са били ранени при инцидент с мъж, въоръжен с хладно оръжие, в жилищен район на шотландската столица Единбург. Това съобщиха от Police Scotland. По информация на властите сигналът е подаден в понеделник сутринта, след като е постъпило обаждане за мъж с нож в района. На място са изпратени полицейски екипи.

Главният инспектор Скот Кенеди заяви, че ситуацията е била овладяна и към момента няма данни за по-широка заплаха за обществото. По думите му инцидентът не се разглежда като свързан с тероризъм.

Полицията ще продължи да е в района, за да осигури спокойствие и сигурност на местните жители. Към този момент не се съобщават допълнителни подробности за състоянието на пострадалите.

