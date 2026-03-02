Без право на грешка: България в нов сблъсък след загубата от Норвегия

Родните национали по баскетбол ще се изправят като гости тази вечер (2 март) от 18:15 часа българско време срещу тима на Армения. Това е втора среща между двата отбора в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 и е важна за българите след загубата им от Норвегия с 9 точки на 27 февруари.

Българските национали във втори сблъсък срещу Армения по пътя към Евробаскет 2029

Сега лъвовете ще търсят задължителна победа в зала Mika Sport Complex в Ереван. Играчите на селекционера Любомир Минчев вече победиха веднъж арменците с 99:88 пред родна публика в Ботевград в края на ноември. До момента тимът ни е втори в класирането на група В. Начело са норвежците с баланс 2-0, а Армения е последна с две загуби от два изиграни мача.

Александър Везенков и Коди Милър-Макентайър няма да бъдат част от българския състав и в тази среща. Саша се възстановява от травма в кръста, получена по време на финалния мач за Купата на Гърция между Олимпиакос и Панатинайкос, а пойнтгардът на Цървена звезда не получи разрешение от сръбския гранд да се присъедини към националния ни отбор.

Другият натурализиран играч в състава на българите - Дий Бост - получи контузия при поражението от Норвегия, което е още една спънка за родните ни баскетболисти в навечерието на мача.

