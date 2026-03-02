Сирени за трета въздушна атака в Кипър. Гърция праща F-16 и фрегати (ВИДЕО)

Сирени за трета въздушна тревога се чуват в Кипър, става ясно от кадри, разпространени в Тереграм от De Re Militari. По информация на "Ройтерс" става въпрос за трета атака срещу островната държава, която е член на Европейския съюз и негова външна граница. Информацията е за два дрона, насочващи се към базата на Кралските военновъздушни сили Акротири в Кипър, които са „успешно прехванати“, написа говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис в платформата X.

Първите две атаки също бяха насочени срещу британската база в островната държава, като ракетите от първата атака също бяха прехванати.

Дрон "Шахед" обаче е успял да удари базата в Акротири, но е причинил ограничени щети. Ударена е пистата на британската авиобаза в Акротири, по информация от министъра на външните работи на Обединеното кралство Ивет Купър. ОЩЕ: Президентът на Кипър след втората иранска атака: Не участваме във военни операции (ВИДЕА)

Гърция разполага фрегати и F-16

През това време и на фона на нарастващото напрежение Гърция заяви, че ще изпрати две фрегати и два изтребителя F-16 в Кипър, тъй като опасенията за сигурността около средиземноморския остров ескалират, съобщи Kathimerini

Източници, цитирани от вестника, не изключват евентуално посещение в Кипър от министъра на отбраната Никос Дендиас.

Евакуация на летището в Кипър

Също в понеделник пътнически терминал на кипърското летище Пафос беше евакуиран, след като подозрителен обект беше засечен на радар, съобщи кипърската държавна телевизия. ОЩЕ: Летище в Кипър е евакуирано (ВИДЕО)

Президентът на страната Никос Христодулидес заяви, че страната му не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отчете, че макар и Кипър да не е цел, "Европа твърдо и недвусмислено е до държави членки пред лицето на всяка заплаха". ОЩЕ: "ЕС е твърдо до държавите членки пред всяка заплаха": Фон дер Лайен след разговор с президента на Кипър