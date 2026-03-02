Войната в Украйна:

Летище в Кипър е евакуирано (ВИДЕО)

02 март 2026, 13:32 часа 493 прочитания 0 коментара
Международното летище в Пафос, Кипър, е било евакуирано в отговор на съобщения за потенциална заплаха от дронове в околностите на Пафос, пише Ройтерс.

Кипърското летище беше евакуирано след като неидентифициран дрон беше засечен в ограниченото въздушно пространство на летището.

Властите наредиха незабавна и пълна евакуация като предпазна мярка, докато екипите по сигурността оценяват ситуацията.

Евакуация на пътници и персонал

Пътниците и персоналът бяха инструктирани да напуснат сградата на терминала, а работата на летището беше временно преустановена, за да се гарантира обществената безопасност.

Служители и пътници напуснаха летището малко след 12:45 ч. (10:45 ч. GMT).

Кипър остава в повишена готовност, след като ирански дрон се разби в база на британските военновъздушни сили в Акротири. Пафос е на около 60 километра от Акротири.

Посолството на САЩ в Кипър предупреди за заплаха от дронове в района на Пафос.

В изявление до американските граждани се казва: "Има информация за възможна заплаха от дронове за района на Пафос. Не идвайте в посолството, освен ако не е по спешен случай. Посолството на САЩ в Никозия призовава американските граждани в Кипър да бъдат бдителни и да останат в безопасност".

