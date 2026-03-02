Чехия вдига военната си авиация за евакуация на граждани от Близкия изток

Чехия изпраща два военни самолета в Близкия изток, за да евакуира своите граждани. Това съобщи премиерът Андрей Бабиш след заседание на Съвета за национална сигурност в Прага, предаде ДПА, цитирана от БТА. Единият самолет ще лети до египетския курорт Шарм ел Шейх, а другият - до столицата на Йордания - Аман. Очаква се част от пътниците да бъдат чешки граждани, които са напуснали Израел по суша.

Бабиш също така заяви, че чешката авиокомпания "Smartwings" ще върне у дома няколкостотин туристи от Оман.

Външното министерство в Прага съобщи, че около 6500 чехи, които в момента се намират в Близкия изток, са включени в списък за действия при извънредни ситуации.

В събота, първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Ислямската република, беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Техеран отговори с атаки срещу Израел и по цели в района на Персийския залива, където се намират американски военни бази. Хиляди хора останаха блокирани поради затварянето на въздушното пространство.