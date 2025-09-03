Христо Иванов - президент, Кирил Петков - вице: Божидар Божанов с отговор за такъв вариант (ВИДЕО)

"Президентската кандидатура ще бъде излъчена заедно с гражданите и не очаквайте бившите председатели да се появят там". Така един от лидерите на "Да, България" Божидар Божанов коментира по време на брифинг вариантът за кандидатпрезидентска двойка Христо Иванов и Кирил Петков - вице. Думите на Божанов дойдоха в контекста на плана на "Да, България" срещу завладяната държава, който предвижда общ проевропейски кандидат за президент.

Общата президентска кандидатура

Стана ясно още, че "Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще бъдат заедно в излъчването на този общ кандидат за президентския вот през 2026 г.

"Демократичните сили трябва да имат общ кандидат за президент, който да бъде проевропейски. Вече има български граждани, експерти, общественици, които се включиха много активно в този процес. Очакваме от тях да определят инициативен комитет, който да оглави процесите по формиране на тази обща кандидатура за президент", каза другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с президентските избори през 2026 година.

От "Да, България" вярват, че тези общественици ще създадат скоро комитета, за да може да стартира процеса и заедно с партиите и гражданите да стигнат до тази кандидатура, която ще доведе до успех. ОЩЕ: "Битката за властта е жестока": Бивш президент допуска разрив между Борисов и Пеевски, както през 2013 г.