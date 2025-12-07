Лайфстайл:

"Не съм свободен, на крака ми има гривна": Барбутов прегърна децата си (СНИМКА)

07 декември 2025, 13:23 часа 279 прочитания 0 коментара
"Не съм свободен, на крака ми има гривна": Барбутов прегърна децата си (СНИМКА)

Заместник-кметът на Столична община Никола Барбутов, който беше арестуван на 24 юни при акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в сградата на Столична община, от седмица е под домашен арест. Той публикува емоционална снимка с децата си и също толкова емоционален пост в социалната мрежа "Фейсбук". "Не съм свободен – на крака ми има гривна и съм с мярка „домашен арест“, но все пак заспивам до семейството си, чувам гласчетата на децата ми, а не трясъци на решетки и ключалки, видях птици, ядох пица!", написа Барбутов. 

Месеците в ареста

Той разказва, че месеците в ареста ти взимат много – здраве, сън, въздух, често и надеждата. "Но най-тежко е усещането, че си хвърлен под рейса, без никому да е важно има ли защо... Името ти се превръща в жълт надпис и в „пример за назидание“, в рамките на няколко часа", коментира той. 

Той посочва, че през тези месеци не е страдал само той, а и неговите близки, но се надява истината скоро да изплува. 

Работата му за Терзиев

"Работих с цялото си сърце за града, дадох му май прекалено много, но все пак въпреки всичко мога да кажа, че бе чест да работя редом с Васил Терзиев", посочва Барбутов и отчита, че никога борбата му не е била за постове и кариера. 

Той благодари на всички, които застанали зад него, а именно истински важните му хора. "Благодаря и на онези непознатите, които не приеха автоматично, че един човек е виновен, само защото така е по-удобно за политическата картина", добавя Барбутов. ОЩЕ: Пуснаха от карцера бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Столична община Домашен арест Васил Терзиев Никола Барбутов
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес