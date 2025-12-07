"Не съм свободен, на крака ми има гривна": Барбутов прегърна децата си (СНИМКА)

Заместник-кметът на Столична община Никола Барбутов, който беше арестуван на 24 юни при акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в сградата на Столична община, от седмица е под домашен арест. Той публикува емоционална снимка с децата си и също толкова емоционален пост в социалната мрежа "Фейсбук". "Не съм свободен – на крака ми има гривна и съм с мярка „домашен арест“, но все пак заспивам до семейството си, чувам гласчетата на децата ми, а не трясъци на решетки и ключалки, видях птици, ядох пица!", написа Барбутов.

Месеците в ареста

Той разказва, че месеците в ареста ти взимат много – здраве, сън, въздух, често и надеждата. "Но най-тежко е усещането, че си хвърлен под рейса, без никому да е важно има ли защо... Името ти се превръща в жълт надпис и в „пример за назидание“, в рамките на няколко часа", коментира той.

Той посочва, че през тези месеци не е страдал само той, а и неговите близки, но се надява истината скоро да изплува.

Работата му за Терзиев

"Работих с цялото си сърце за града, дадох му май прекалено много, но все пак въпреки всичко мога да кажа, че бе чест да работя редом с Васил Терзиев", посочва Барбутов и отчита, че никога борбата му не е била за постове и кариера.

Той благодари на всички, които застанали зад него, а именно истински важните му хора. "Благодаря и на онези непознатите, които не приеха автоматично, че един човек е виновен, само защото така е по-удобно за политическата картина", добавя Барбутов.