"Масов терор върху хора с ТЕЛК": Белобрадова с твърдения за организацията на контрапротеста на Пеевски

Депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова твърди, че контрапротестът на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски се организира чрез "масов терор върху хора с ТЕЛК", става ясно от нейн пост в социалната мрежа. Тя твърди, че към нея са се обърнали снощи хора от Хасково и Кърджали, ето защо ще пита Министерството на труда и социалната политика дали следи за нарушения правата на гражданите ни, защото по думите й има ли и един човек с отнети социални права по политически причини, за такова нещо и оставката няма да е достатъчна компенсация.

"Терор върху хора с ТЕЛК": За какво става въпрос?

"Звънят ми от Хасково, Кърджали в осем вечерта в събота, за да ми кажат, че безгръбначните нищожества на Пеевски, начело с Ерол Мюмюн са започнали масов терор върху хора с ТЕЛК, с пенсии да се качват на автобусите и да отиват на протестите, иначе ще им бъдат отнети и пенсиите и социалните помощи. Говорих с една жена с множествена склероза, която може да движи само едната си ръка. Сподели ми, че е била притискана да се качи на автобуса с количката, иначе часовете ѝ за личен асистент ще бъдат взети, а тя няма никой до себе си", разказва Белобрадова.

Тя заяви, че въпросната жена се страхува и казва, че винаги турци и българи са се разбирали, "а сега един българин, който живее в апартамента на Тодор Живков ни мачка и ни заплашва, че имало някаква етническа война".

Призив за още сигнали

"Какви сте вие, да тормозите хора в инвалидни колички, хора с хронични заболявания, хора възрастни, бедни? Какво е това отчаяние на черните ви души?", пита Белобрадова.

В тази връзка тя призова всеки, който иска да се свърже с нея и да сигнализира за тормоз от страна на кметове и съветници на "ДПС Ново начало" - да й пишат и да подават сигнали.

"Тази страхлива мишка вече не се крие само зад НСО, ами зад гърба на бедните, възрастните и болните. Човешко петно в ъгъла на кабинета на Тодор Живков. По-силни сте от него. Всеки човек е по-силен от тези отломки. Българите, турците и ромите сме един народ под едно знаме", коментира още Белобрадова.