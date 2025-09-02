Войната в Украйна:

"Битката за властта е жестока": Бивш президент допуска разрив между Борисов и Пеевски, както през 2013 г.

02 септември 2025, 09:16 часа 284 прочитания 0 коментара
"Битката за властта е жестока": Бивш президент допуска разрив между Борисов и Пеевски, както през 2013 г.

Президентът в периода в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев вижда четворна коалиция да управлява страната, т.е. ГЕРБ, "ДПС- Ново начало", "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ". Макар и да се въздържаше да назовава поименно Борисов и Пеевски - той прогнозира, че както сега се разбират, така на президентските избори от "ДПС - Ново начало" може да подкрепят друг кандидат, а не този на ГЕРБ. 

"Ако се окаже, че догодина отново ще се скарат много тежко. Ако се окаже, че на следващите избори кандидатът, подкрепян от президента и всякакви русофили и популисти - получи подкрепата от ДПС, както се случи на изборите през 2021 г.", попита Плевнелиев. 

Той напомни как Пеевски е заплашвал от парламентарната трибуна Цветан Цветанов, тогава от ГЕРБ.

Във връзка с коментар на водещата, че в момента Пеевски и Борисов са стабилни и на въпрос дали може лидерът на "ДПС - Ново начало" да е едновременно с лидера на ГЕРБ и с Радев, той отговори: "През 2013 г. януари видях как бяха заедно, февруари от трибуната единият казваше, че ще убива другия. Всичко може. Когато се преразпределя властта - това е едно упражнение, което всякакви скрупули падат. Битката за властта е жестока", прогнозира Плевнелиев по адрес на Борисов и Пеевски.

В разговора в бТВ той напомни и за Костинбродската афера от 2013 г., която е целяла удар по ГЕРБ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него през 2026 г. се решава съдбата на България в коя посока ще поеме - дали ще продължи да се интегрира с Европа и демократичния запад или ще се отклони в някаква периферия.

Снимка: БГНЕС

Критики към ДАНС

Според него от опозицията имат основания да искат смяна на шефа на ДАНС, тъй като през годините като президент се е нагледал на мълчанието на службата. Той даде пример с Костинбродската афера през 2013 г. и уточни, че тогава са били отнети няколко процента от водещата партия, тогава е звънял на ДАНС, но те са му отговорили, че разследват. 

"Никакъв резултат, освен че политическата сила беше тежко ударена, загуби властта", каза Плевнелиев.  ОЩЕ: "Премълча и опита да го омаловажи": Атанасов за случая с фон дер Лайен и реакцията на правителството

На въпрос дали Пеевски има влияние в службата, като отговори": "Дали има влияние, не мога да кажа, но най-малкото той има и влияние в президентската институция". 

Партия ли са си Радев и Пеевски?

Той обърна внимание на изборите 2016 г. и изборите 2021 г.  и уточни, че той никога не е получавал глас от ДПС. "Как стана избирането на Радев на втория мандат, колко гласове получи той от ДПС и Пеевски тогава?", попита Плевнелиев. 

Според него противоборството между двамата обаче работи в тяхна полза. "Големият въпрос е какво ще се случи на президентските избори през 2026 г.", смята още Плевнелиев. ОЩЕ: Сламеният човек и размяната на заложници между "Дондуков" 1 и 2: Говори Атанас Атанасов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов Президентски избори ДАНС Росен Плевнелиев Делян Пеевски афера Костинброд кабинетът Желязков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес