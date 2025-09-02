"Битката за властта е жестока": Бивш президент допуска разрив между Борисов и Пеевски, както през 2013 г.

Президентът в периода в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев вижда четворна коалиция да управлява страната, т.е. ГЕРБ, "ДПС- Ново начало", "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ". Макар и да се въздържаше да назовава поименно Борисов и Пеевски - той прогнозира, че както сега се разбират, така на президентските избори от "ДПС - Ново начало" може да подкрепят друг кандидат, а не този на ГЕРБ.

"Ако се окаже, че догодина отново ще се скарат много тежко. Ако се окаже, че на следващите избори кандидатът, подкрепян от президента и всякакви русофили и популисти - получи подкрепата от ДПС, както се случи на изборите през 2021 г.", попита Плевнелиев.

Той напомни как Пеевски е заплашвал от парламентарната трибуна Цветан Цветанов, тогава от ГЕРБ.

Във връзка с коментар на водещата, че в момента Пеевски и Борисов са стабилни и на въпрос дали може лидерът на "ДПС - Ново начало" да е едновременно с лидера на ГЕРБ и с Радев, той отговори: "През 2013 г. януари видях как бяха заедно, февруари от трибуната единият казваше, че ще убива другия. Всичко може. Когато се преразпределя властта - това е едно упражнение, което всякакви скрупули падат. Битката за властта е жестока", прогнозира Плевнелиев по адрес на Борисов и Пеевски.

В разговора в бТВ той напомни и за Костинбродската афера от 2013 г., която е целяла удар по ГЕРБ.

Според него през 2026 г. се решава съдбата на България в коя посока ще поеме - дали ще продължи да се интегрира с Европа и демократичния запад или ще се отклони в някаква периферия.

Снимка: БГНЕС

Критики към ДАНС

Според него от опозицията имат основания да искат смяна на шефа на ДАНС, тъй като през годините като президент се е нагледал на мълчанието на службата. Той даде пример с Костинбродската афера през 2013 г. и уточни, че тогава са били отнети няколко процента от водещата партия, тогава е звънял на ДАНС, но те са му отговорили, че разследват.

"Никакъв резултат, освен че политическата сила беше тежко ударена, загуби властта", каза Плевнелиев.

На въпрос дали Пеевски има влияние в службата, като отговори": "Дали има влияние, не мога да кажа, но най-малкото той има и влияние в президентската институция".

Партия ли са си Радев и Пеевски?

Той обърна внимание на изборите 2016 г. и изборите 2021 г. и уточни, че той никога не е получавал глас от ДПС. "Как стана избирането на Радев на втория мандат, колко гласове получи той от ДПС и Пеевски тогава?", попита Плевнелиев.

Според него противоборството между двамата обаче работи в тяхна полза. "Големият въпрос е какво ще се случи на президентските избори през 2026 г.", смята още Плевнелиев.