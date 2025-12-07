Любопитно:

Киселова: Въпросът за оставката на кабинета никога не бива да бъде изключван

"Във всеки един момент въпросът за оставката на правитеството е бил на дневен ред и винаги е имало гласове, които да призовават за това. Имаше цели, които правителството си постави, има и други, които в момента гони, въпросът за оставката е част от общия политически диалог. Никога не бива да бъде изключван", каза бившият председател на 51-ото Народно събрание доц. Наталия Киселова в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Вотът на недоверие

По думите й обаче причината едно правителство да си отиде не е вот на недоверие.

"Повечето случаи причините са извън това. Вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени постижения и да бъдат критикувани мотивите. Неправилно е да се обвинява това правителство за влизането в сивия списък, както и че страната не е успяла да получи всички пари по второ и трето плащане на ПВУ. Ако погледнем - генезисът е при тези, които искат вотатът на недоверие", посочи Киселова. 

Тя напомни, че първият вот на недовдерие е бил преди правителството да направи 100 дни. 

"Не беше даден шанс на това правителство да се наложи и в момента целите са по-краткосрочни с оглед на разгарящите се извън Народното събрание протести, шум", каза още Киселова. 

Параметрите по прекроения бюджет

Киселова коментира прекрояването на бюджета, като посочи, че Министерство на финансите се е наложило да си пренапише домашното. Киселова отбеляза, че онези най-важни въпроси, свързани с пенсионерите, медицинските специалисти и младите лекари, БСП са успели да отстоят. "По отношение на майките - първата година от майчинството, втората година, ако се върнат на работа - това са все въпроси, по които продължихме да настояваме", добави още Киселова. ОЩЕ: Прекроеният Бюджет 2026 - публикуван в 11:57 часа в петък вечер

