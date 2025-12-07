Пеевски насрочи контрапротести в няколко големи града (СНИМКИ)

Лидерът на "ДПС-Ново начало" - санкционираният за корупция по закона "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - насрочи контрапротести в подкрепа на правителството на Росен Желязков. Те ще се проведат след многохилядните демонстрации в цялата страна, с които гражданите поискаха оттегляне на вече стария проектобюджет за 2026 година, с който се вдигаха данъци и осигуровки. Протестите прераснаха в масово недоволство срещу кабинета на ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, управляващ с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

Кога и къде са контрапротестите?

Всички контрапротести ще се състоят във вторник, 9 декември, от 18 часа. Това се разбира от Facebook страниците и групите на ДПС-Пеевски в Кърджали, Благоевград, Силистра, Враца, Велико Търново.

Жителите на област Кърджали, които симпатизират на "ДПС-Ново начало" са призовани на "митинг в защита на стабилността в държавата" и в подкрепа на правителството. "Не на омразата! Да на стабилността и сигурността", тръбят от "ДПС-Ново начало" - област Кърджали във Facebook. Те твърдят, че мирните граждански протести от началото на декември водели към "разделение и хаос". Демонстрацията ще е на площад "Освобождение" в гр. Кърджали на 9 декември от 18 ч.

В Кърджали на власт е кметът Ерол Мюмюн, който е от лагера на Делян Пеевски.

"След проведен разширен областен съвет на ДПС – Благоевград беше взето решение за организиране на контрапротест в подкрепа на правителството. Каним всички на 09.12.2025 г. от 18:00 ч. в центъра на град Белица, за да покажем вярата си в хармонията, взаимното уважение и единството", пишат от ДПС-Благоевград.

"ПП ДПС организира контрапротест в подкрепа на правителството, в защита на политическата стабилност и демократичния ред в страната. Вторник, 18:00 часа, Центърът на гр. Враца", пишат колегите им от Враца.

ДПС-Велико Търново пък проведе разширен областен съвет, на който бе взето решение за организиране на мирен протест в подкрепа на кабинета “Желязков. Събитието също е насрочено за 18 часа на 9 декември, като ще се проведе пред паметника "Майка България".

Областните координатори на ДПС са провели заседания също така в Хасково, Ловеч, Ямбол, Търговище, Русе. На срещата в Хасково са присъствали и депутатите Станислав Анастасов и Ербил Халим.

Защо "Не на омразата"?

Контрапротестите са под надслов "Не на омразата!" - ключова фраза, която Пеевски цитира неуморно и с която твърди, че защитава "роми, турци и помаци", наричайки ги "мои братя". Критиците му посочват, че санкционираният по "Магнитски" политик опита да използва тези групи като "жив щит" и да намери обяснение за общественото недоволство срещу самия себе си и партия "ДПС-Ново начало" - а именно предполагаема етническа омраза.

Преди два дни Пеевски е провел среща с областните координатори и партийния актив на ДПС в столичен хотел. Събитието не беше предварително обявено от пресцентъра на движението, а пиарът на партията Велислава Кръстева уточни на място, че форматът е закрит за медии. Тя отказа допълнителни подробности. За въпросната среща по-рано през същия ден намекна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, който твърдеше, че разполага с информация за координация. По думите му - Пеевски е събрал областните координатори и кметове на ДПС, за да "им дава квоти да организира контрапротест следващата седмица". Мирчев определи подобни действия като "нелепи" и заяви, че не трябва да се допуска ескалация.

На 10 декември от 18 ч. в София е насрочен нов протест срещу правителството на Росен Желязков. Той ще се проведе на площад "Независимост". Кабинетът вече отказа да подаде оставка, а от ПП-ДБ внесоха нов вот на недоверие.