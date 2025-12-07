След 18 години без вода – Атанас Зафиров откри новия водопровод в Едрево

На празника на община Николаево вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалиция „БСП–Обединена левица" Атанас Зафиров участва в първата копка на реконструкцията на две ключови улици в град Николаево и в откриването на новия водопровод в село Едрево, съобщиха от пресцентъра на БСП. По време на церемонията по започване на ремонта на ул. „Освобождение“ и бул. „Св. Св. Кирил и Методий“, Зафиров заяви, че това е ясен знак, че държавата застава зад малките общини и хората, които градят живота си именно тук.

„Общата ни цел е ясна – да повишим качеството на живот чрез съвременна, сигурна и устойчива инфраструктура. Именно от нея започва развитието“, подчерта вицепремиерът. Проектът се финансира от Инвестиционната програма за общини на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В село Едрево Атанас Зафиров откри новоизградена водна и пътна инфраструктура, с която се слага край на над 18 години воден режим и липса на централен водопровод. Той благодари на кмета на община Николаево инж. Константин Костов и на местните жители за търпението и постоянството, с което са настоявали за промяна, и изрази увереност, че усилията им не са били напразни.

„След дълги години неудобства и несигурност, тук вече има модерна мрежа, която гарантира нормален живот. Това е смисълът на нашето участие в управлението – да решаваме конкретни проблеми на хората, особено в малките и забравени населени места“, заяви Зафиров. Той допълни, че доверието между институциите и местните общности се гради с действия, а не с обещания.

Снимка: БСП

Зафиров участва и в празника на града

В рамките на празничната си визита той поздрави жителите на Николаево по повод празника на града и подчерта, че когато държавата и местната власт работят в синхрон, резултатите са реални и видими.

В програмата участваха още заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-председателят на БСП, председател на парламентарната група на левицата и народен представител от област Стара Загора Драгомир Стойнев, министърът на околната среда и водите и член на ИБ на БСП Манол Генов, областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов, председателят на Общински съвет – Николаево Николай Кънев, други официални гости и граждани. ОЩЕ: Атанас Зафиров инспектира критични непочистени речни участъци по поречието на Струма