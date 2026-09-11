"Всичко минава през призмата за оцеляването на Борисов": Цветан Цветанов за случващото се в ГЕРБ

Предизборната битка вече започна, а отказът на ГЕРБ да издигне собствена кандидат-президентска двойка показва сериозен дефицит в партията. Това заяви Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи и бивш председател на ГЕРБ. Той коментира състоянието на партията, предстоящите президентски избори, ролята на партийните структури и борбата с олигархичния модел.

Цветанов припомни, че е поел председателския пост в ГЕРБ в началото на съществуването на партията заради законовите ограничения пред Бойко Борисов. „Аз напуснах заместник-кметската позиция в Столична община, за да оглавя партията и да се занимаваме изцяло само със структурирането на партията и да създаваме тази енергия, която видяхме в 2009 година“, каза той.

Според Цветанов ГЕРБ през последните години търпи негативи заради управлението си и постепенно е загубила част от политическия си профил. „ГЕРБ последните години търпи много негативи от управлението, което имаше в страната, протестите, които бяха на гражданите от 2020 година, и постепенното абдикиране от профила и идентичността на ГЕРБ“, заяви той.

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По думите му партията вече не е факторът, който е била преди години. Като пример Цветанов посочи, че ГЕРБ не участва с кандидати в избора за Висш съдебен съвет и не издига кандидат-президентска двойка. „Сега в момента виждате, че ГЕРБ дори не внася предложения за Висшия съдебен съвет. А ГЕРБ само допреди няколко месеца правеха съдебна реформа и демонстрираха какво искат да постигнат и как трябва да го направят“, каза Цветанов.

„Сега в момента с това, че не участват и в този избор, не участват с кандидат-президентска двойка, означава, че там има огромен дефицит и всичко минава през призмата за оцеляването на лидера Борисов“, допълни той.

Според Цветанов подготовката за избори трябва да започва месеци по-рано, а не в последните две седмици преди изтичането на сроковете за регистрация. Той даде пример с първите години на ГЕРБ, когато партията участва в европейските и местните избори през 2007 г., въпреки че все още не е било сигурно дали ще ги спечели. „Подготовката на едни избори не трябва да бъде последните две седмици, когато изтича срокът за регистрация. А това е подготовка месеци, дори в някои от изборите е година“, заяви той.

Цветанов посочи, че участието в избори е давало възможност на партията да проверява реалното състояние на структурите си и да открива слабостите си. „И това ми даде възможност на мен, като човека, който отговаряше за партията и за структурите, и за подготовката за предстоящите парламентарни избори, да направя цялостен анализ. И тогава видях, че ние вече имаме някакво хоризонтално покритие в общините, но в малките населени места, селата, не бяхме стигнали до там“, каза той.

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По думите му именно това е било причината да обикаля и малките населени места в търсене на хора, които да представляват партията. „Това беше основният ми акцент да обикалям и в най-малките населени места, за да търсим подходящите хора, които да ни представляват и да можем в 2009 година да получим подкрепата на над 1 600 000 гласоподаватели“, посочи Цветанов.

Той отхвърли тезата, че ГЕРБ трябва да се отказва от участие в избори, които няма сигурност, че ще спечели. „Това не може да е аргумент. Аз давам за пример. ГЕРБ се регистрира за Софийски градски съд, регистрацията, която излезе, беше март месец 2007 година. 2007 година май месец бяха европейските избори. И ние участвахме в тях, въпреки че не бяхме сигурни, че ще спечелим тези избори, и ние ги спечелихме“, каза той.

Цветанов определи като сериозен проблем факта, че според него партията е загубила енергията от първите си години. „Тази емоция, тази енергия вече я няма“, заяви той.

По думите му Бойко Борисов се опитва да се разграничи от негативите, натрупани от управлението на ГЕРБ, като залага на нови лица. „Борисов в момента се крие зад младите умове, но то е само и единствено, за да може той по някакъв начин да бъде изпран с всички останали, които имат негативи в управлението на ГЕРБ“, каза Цветанов.

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Той посочи, че според него част от бившите кадри и симпатизанти на ГЕРБ вече са възприемани като противници от партията. Като пример даде Делян Добрев, както и Живко Тодоров и Димитър Николов. „Има промяна в отношението към Живко Тодоров и към Митко Николов, защото Митко Николов го експлоатираха, че може да бъде потенциалният кандидат за президент, но Митко Николов никога не е заявявал тези си намерения“, заяви Цветанов. Той припомни, че Николов е бил сред обсъжданите имена за кандидат-президент на ГЕРБ през 2016 г., но тогава е отказал заради ангажиментите си в местната власт.

Цветанов коментира и сравнението между ГЕРБ и други политически формации, които са загубили влиянието си. „ГЕРБ нямаше да бъде в това състояние, ако Борисов не залагаше на тези, които са около него и тези, които му диктуват какво да прави. Защото Борисов не познава партийната инфраструктура“, каза той.

Според него Борисов не поддържа достатъчно пряк контакт с хората в партийните структури. „Борисов винаги се явява на всяко едно политическо събитие, това могат да го казват всички членове и симпатизанти, с които сме участвали в много мероприятия. Той идва като нашия лидер, появява се, съобщава определените тези, които иска да заяви, и си заминава. Обаче с хората не можеш да се отнасяш по този начин“, заяви Цветанов.

Той направи сравнение и със собствената си работа в партията. „Аз винаги съм бил преди събитие и съм бил последният, който си тръгва от събитието, за да може да се говори с хората“, каза той.

По думите му спадът в подкрепата за ГЕРБ показва проблем в партията. „Този демон, ако съм бил тогава, защо постигахме над 1 100 000 гласа на всеки един парламентарен избор, защо имахме първата победа 1 600 000, защо след като аз излязох оттам, значи има някой друг, който е демон и влияе негативно на процесите в ГЕРБ. И това е факт, защото ГЕРБ в момента има 430 000 гласа само преди 4 месеца, когато бяха изборите. Това според мен е изключително катастрофално състояние“, каза Цветанов.

Той отхвърли и тезата, че е естествено всяка партия в даден момент да намали влиянието си. „Когато загуби собствения профил, когато се правят задкулисни договорки и предава собствените хора, това означава, че партията ти вече ти я изпускаш. Ти изпускаш редовните си най-силни симпатизанти. Ти губиш периферията. В момента има само едно твърдо ядро“, заяви Цветанов.

Като пример той посочи Благоевградска област и няколко бивши кметове, които според него са били сред силните фигури на ГЕРБ. „В Благоевградска област кметът Атанас Камбитов. В Сандански Кирил Котев. В Банско Жоро Икономов. В Петрич сега в момента е действащ кмет Бръчков. В Разлог е Краси Герчев. Всички тези кметове бяха силата на ГЕРБ и ние побеждавахме винаги като първи резултат в Благоевградска област“, каза той.

Цветанов заяви, че според него Борисов е допуснал грешки в отношението си към част от тези политически фигури. „Борисов предаде и Кирил Котев. Предаде и Георги Икономов. Предаде и Наско Камбитов“, каза той.

В същото време Цветанов призна ролята на Борисов за изграждането на партията. „Трябва да бъдем обективни. Борисов беше харизматичният, рейтинговият политически субект, който се явяваше на политическата сцена“, заяви той.

По думите му обаче Борисов не се е развил достатъчно политически и се е обградил с хора, които му казват това, което иска да чуе. „Борисов обаче не израсна в годините. А просто той се затвори около тези, които му казват това, което иска да чуе. И това всъщност е неговият проблем“, каза Цветанов.

Той подчерта, че Борисов има принос за изграждането и утвърждаването на ГЕРБ, но не бива да се подценява ролята на хората, които са работили за партията. „Борисов има съществен принос за устояването, изграждането и утвърждаването на ГЕРБ. Но нека да не омаловажаваме труда на всички тези стойностни и качествени хора, които го правеха доброволно и го правеха с една единствена цел. Да има някаква промяна в страната“, заяви той.