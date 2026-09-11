“Да, България” иска документите за помилването на Петричкия Ескобар

След отговора от президентството във връзка с помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов от Илияна Йотова през 2022 г., от "Да, България" не са доволни, тъй като според тях той не дава достатъчна яснота защо е взето това решение и кой поема отговорност за него. Според тях описанието на процедурата оставя основните въпроси без отговор. Ето защо те искат достъп до документите и ясна публична обосновка на решението.

Те ще поискат от президентската институция, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите, въз основа на които е помилван Огнян Атанасов.

Кои документи искат от "Да, България"?

1. Самата молба за помилване - с датата на подаване;

2. Постановленията на СГП от 2021–2022 г. - с датите, основанията за прекъсване на изпълнението на наказанието;

3. Експертното медицинско заключение от 2022 г.;

4. Протокола и становището на Комисията по помилването;

5. Указа на Илияна Йотова - с точната дата и всички документи, съдържащи мотивите за решението и обосновката на предложението за помилване.

От формацията подчертават, че ще настояваме за максималната допустима по закон публичност на тези документи, а относно защитената медицинска информация ще поискат проверка от компетентните органи и публично оповестяване на заключенията в разрешения обем.

Според тях всяко ограничение на достъпа трябва да бъде конкретно обосновано. ОЩЕ: "Помилвала е наркодилъра Петричкия Ескобар": Асен Василев иска Йотова да се оттегли от президентския вот (ВИДЕО)

Кой носи отговорност?

От "Да, България" са категорични, че Илияна Йотова носи личната политическа отговорност за решението, което е подписала.

"Комисията по помилването е помощен експертен и съвещателен орган. Нейното предложение подпомага преценката на вицепрезидента. Решението изисква собствена преценка и носи отговорност пред обществото.

Трябва да стане ясно каква е била медицинската прогноза, на какви изследвания е почивала и защо е обосновавала избраното решение. Необходима е яснота и как при окончателната преценка са отчетени тежестта на престъпленията, поведението на осъдения и наличните оценки за риска от нови престъпления.

Самите правила на Комисията по помилването предвиждат възможност председателят ѝ да прави изявления по вече решени молби с разрешение на президента или вицепрезидента и при защита на личните данни. Президентската институция разполага с възможност да даде по-съдържателно публично обяснение.

Очакваме Илияна Йотова лично да обясни защо е взела това решение и да осигури допустимата по закон прозрачност. Упражняването на правото на помилване изисква обществено доверие. То се защитава с ясни критерии, проверими основания и готовност да се поеме отговорност за конкретния избор", се посочва още в позицията на "Да, България".