Кабинетът "Радев":

Кметът на София обяви, че подкрепя Андрей Гюров за президент

11 септември 2026, 16:34 часа 637 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кметът на София обяви, че подкрепя Андрей Гюров за президент

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че подкрепя Андрей Гюров като кандидат-президент. В публикация във Facebook Терзиев посочва, че като министър-председател Гюров не е разделял местната власт на "своя" и "чужда" и не е използвал държавните инструменти нито за наказание, нито за награда.

"Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени. Това трябва да бъде нормата в политиката и при всяко упражняване на власт, независимо какви са ни политическите предпочитания", пише кметът на София.

По думите му през последните три години е работил с пет различни правителства и е видял как държавната власт може да бъде използвана за "наказване на неудобните и фаворизиране на удобните" чрез спиране на проекти и поставяне на общините в зависимост. Още: "Да, България" официално подкрепя Гюров и Кандев за президентските избори (ВИДЕО)

"Има значение какво прави един човек, когато получи власт. Андрей Гюров имаше властта да избира страни - избра по-трудното и сравнително рядко за нашите ширини. Избра да бъде държавник", заявява Терзиев.

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Той подчертава, че иска България да бъде европейска и работеща демокрация със свободни хора, независими институции, модерна икономика и ясно съзнание за мястото на страната в Европа.

Според Терзиев алтернативата е държава в периферията, в която "властта се концентрира, институциите се подчиняват, и свободните медии са проблем". Още: "Помилвала е наркодилъра Петричкия Ескобар": Асен Василев иска Йотова да се оттегли от президентския вот (ВИДЕО)

"Искам модерна България – хора, които разчитат на знанията, труда и способностите си, поемат риск и отговорност, създават стойност и сами градят професионалния си път", пише още кметът на София.

В края на публикацията си Терзиев призовава гражданите да участват в президентските избори. По думите му "е прекалено скъпо да не гласувате".

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Андрей Гюров Васил Терзиев президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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