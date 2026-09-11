Йотова потвърди, че е помилвала Петричкия Ескобар

Президентството излезе с позиция по случая с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар", след като лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев поиска Илияна Йотова да даде публично обяснение за решението си. От прессекретариата на президента посочват, че в качеството си на вицепрезидент Йотова е помилвала лицето в края на 2022 г. В Регистъра на помилваните лица на сайта на президентската институция е публикувана общодостъпна информация по случая, но името не е посочено заради изискванията на Закона за защита на личните данни.

От президентството уточняват още, че указите за помилване не се публикуват в "Държавен вестник". Това е предвидено в Закона за "Държавен вестник" - чл. 4, ал. 1, т. 5.

Решението за помилване е взето след предложение на Комисията по помилването към президента. От институцията подчертават, че комисията извършва проверка на фактите и обстоятелствата по всяка молба и изисква становища от всички компетентни държавни органи. Още: Съпругата на Явор Дачков е станала съветник на президента Илияна Йотова

В конкретния случай комисията е поискала и получила експертно становище за здравословното състояние на Атанасов от специална седемчленна медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Именно тази комисия може да прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини.

От президентството дават и подробности за присъдата. Тя е постановена през 2019 г. за престъпления, извършени през 1999-2000 г. Става въпрос за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, квалифицирани по чл. 321, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс. Наказанието е 15 години затвор, като към момента на помилването Атанасов е бил изтърпял пет години.

От президентската институция посочват, че изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за две години заради влошеното здравословно състояние на осъдения.

Как започна спорът

По-рано Асен Василев поиска Илияна Йотова да даде обяснение за помилването, като заяви, че тя е освободила "наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата".

По думите му мотивите за решението са били свързани със здравословното състояние на Атанасов, което според документите е било опасно за живота му и оставането му в затвора би представлявало нехуманно отношение. Още: Ние ги хващаме - те ги помилват (ВИДЕО)

Василев обаче посочи, че само месец след освобождаването си в началото на 2023 г. Атанасов отново е продължил престъпната си дейност, а през 2025 г. е бил задържан с 5 килограма кокаин.

"Ако повторим думите на един бивш премиер с малка корекция - ние ги хващаме - те ги помилват", заяви лидерът на ПП.

От партията поискаха Йотова да даде ясно обяснение за решението си или да се оттегли от президентската надпревара. Василев призова и подкрепящите кандидатурата й да оттеглят подписите си.

Кой е Огнян Атанасов

Огнян Атанасов е осъждан още в началото на 90-те години за трафик на хора. Впоследствие започва да се занимава с наркотрафик. Задържан е в Гърция, но през 1998 г. успява да избяга от затвора и се връща в родното си село Тополница. Още: "Помилвала е наркодилъра Петричкия Ескобар": Асен Василев иска Йотова да се оттегли от президентския вот (ВИДЕО)

През 2019 г. е задържан отново, а гръцки съд го осъжда на 15 години затвор за участие в трафик и разпространение на наркотици. Наказанието се изтърпява в България.

През 2022 г. Атанасов е помилван от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова. Три години по-късно той отново попада в полезрението на полицията. При акция в село Градево е задържан с наркотици на стойност над половин милион лева.

Според разследващите Атанасов е сочен за лидер на организирана престъпна група, занимавала се с разпространение на наркотици в Благоевград и региона. Към момента той е с мярка "домашен арест", а публично не е известно да има окончателен съдебен резултат по последното дело.