Съпругата на Явор Дачков е станала съветник на президента Илияна Йотова

Журналистът и преводач Галя Дачкова, съпруга на колегата си журналист Явор Дачков, е станала съветник на президента Илияна Йотова, която се кандидатира и за изборите за държавен глава тази есен. Това става ясно от сайта на Президентството, където е публикувана и визитка на Дачкова. Тя е родена на 12.12.1970 г. в с. Михайлово, област Враца. През 1989 г. завършва Френската езикова гимназия „Анри Барбюс“ във Враца, а шест години по-късно се дипломира като магистър по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2001 г. защитава докторска дисертация по журналистика - междукултурни комуникации, на тема: „Фигури на другостта в българския печат: образът на мюсюлманите“.

Има специализация по социална антропология на етничността в Университета „Лавал“ в Квебек, Канада (1999 г.), както и постдокторска специализация по социална антропология в Свободния университет в Брюксел, Белгия (2002-2003 г.).

Снимка: Илияна Йотова, БГНЕС

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Работила е във в. „Континент“, Агенция „Балкан“, Военния телевизионен канал, TV7, сайта „Гласове“.

Преводач е на книгата „Руми и суфизмът“ на Ева дьо Витре-Мейерович.

Съветник по външна политика на Илияна Йотова

Назначена е за съветник по външна политика на президента Илияна Йотова с указ №288, считано от 1 септември 2026 г.

Владее френски език, работи с английски и руски.

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