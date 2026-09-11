Законопроектът на Цветелина Пенкова за електропреносните мрежи, който ще намали цените на тока, бе приет от Европарламента

Едно от най-важните законодателства за европейската енергетика цели по-добра свързаност и по-ниски цени на електроенергията за домакинствата и индустрията

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на Европейския парламент прие с голямо мнозинство законодателния доклад на Цветелина Пенкова по ревизията на Регламента за европейските електропреносни мрежи (TEN-E). С гласуването Европейският парламент финализира позицията си по едно от най-важните законодателства за европейската енергетика, което ще определи как ЕС планира и развива ключовата си енергийна инфраструктура.

Окончателният текст беше договорен в рамките на преговорите, водени от Цветелина Пенкова в качеството ѝ на докладчик по законодателното досие. Евродепутатът от Българската социалистическа партия и Групата на социалистите и демократите ще бъде и водещият преговарящ на Европейския парламент в предстоящите междуинституционални преговори със Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Новите правила променят начина, по който ЕС планира развитието на ключовата си енергийна инфраструктура, с ясен фокус върху увеличаването на преносния капацитет и по-добрата свързаност между държавите и регионите. Това е особено важно за България и Югоизточна Европа, където ограниченият капацитет на електроенергийната мрежа продължава да е причината за по-високи средни годишни цени на електроенергията спрямо други части на ЕС.

„Европа се нуждае от правилната инфраструктура на правилните места, основана на надеждни данни и ясна оценка на реалните нужди на гражданите и икономиката. Новите правила ще помогнат за намаляване на разликите в цените на електроенергията между държавите членки и регионите. Всички европейски граждани ще могат да се възползват от по-интегриран енергиен пазар, по-голяма сигурност на доставките и справедлив достъп до енергия на приемливи цени, независимо къде живеят“, заяви Цветелина Пенкова.

Ключово в регламента е новият подход към планирането на европейската енергийна инфраструктура. Досегашният модел поставяше прекалено голяма тежест върху планирането от страна на мрежовите оператори и не осигуряваше достатъчно силна общоевропейска преценка коя инфраструктура е действително необходима, къде е най-необходима и каква полза носи за потребителите и икономиката. Новият подход засилва ролята на Европейската комисия при определянето на стратегическата рамка и независимия контрол на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), така че решенията за бъдещата инфраструктура да се основават на нуждите на системата и обществения интерес, а не основно на логиката на индивидуални проекти.

Постигнатото споразумение предвижда 30% от приходите от претоварване на електропреносните мрежи да бъдат насочвани към инвестиции в европейски проекти за увеличаване на преносния капацитет и намаляване на ограниченията в мрежата, които днес са сред факторите, допринасящи за по-високите цени на електроенергията в Източна Европа. Така част от средствата, генерирани вследствие на недостатъчната свързаност, ще бъдат насочвани към нейното преодоляване.

„За мен беше важно да гарантираме, че приходите, които се натрупват именно заради ограниченията в мрежата, ще се използват за тяхното преодоляване. Затова договорихме по-голям дял от тези средства да бъдат насочвани към инвестиции, които увеличават преносния капацитет и подобряват свързаността. Това е особено важно за държави като България, където недостатъчната инфраструктура има пряко отражение върху цените за гражданите и бизнеса“, допълни Пенкова.

След приемането на позицията на Европейския парламент в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика предстоят преговори със Съвета и Европейската комисия по окончателния текст на регламента. Пенкова очаква да се постигне финално споразумение до края на годината.

„Всички осъзнаваме спешността на това законодателство и съм убедена, че ще постигнем съгласие на най-високо вино в кратки срокове. Само така ще гарантираме своевременното прилагане на регламента и реализиране на инвестициите в държавите членки“, заключи Цветелина Пенкова.

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