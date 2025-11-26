"Абе я бягай от тука бе". Няма да дразните: Йордан Цонев и Байрам Байрам от ДПС на Пеевски си изпускат нервите (ВИДЕО)

"Абе я бягай от тук бе, мръ**як такъв" - тези думи излязоха от устата на депутата Байрам Байрам, който е част от парламентарната група на ДПС Ново начало. Формацията е по-известна като ДПС на Делян Пеевски. Думите на Байрам бяха отправени след въпрос към него дали има съобщение за протестиращите пред Народното събрание.

Защо има протест пред парламента? Заради проекта за бюджет 2026 година, който върви поетапно към окончателно приемане. Днес, 26 ноември, на ниво комисия бяха приети бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на НЗОК (Здравната каса). Нито едно опозиционно предложение що се отнася до промени, така че да няма по-високи осигуровки, да има коледни бонуси за пенсионерите по закон и най-после да бъдат вдигнати майчинските, не мина в комисията.

"Това ще го чуят всички отвън", каза снимащият, сътрудник на депутата от ПП-ДБ Венко Сабрутев. "Няма да ходите където решите да шпионирате и дразните народните представители", скочи и Йордан Цонев, считан за един от най-приближените до Делян Пеевски. Той обяви, че снимащият няма право да снима и че не можел да ходи в коридора на Народното събрание. "Добре, набийте ме тогава, направете каквото решите", отговори младежът преди да се чуят викове: "Дръжте ги"

