На комисия: Бюджетът на ДОО мина така, както властта поиска

След скандалите в бюджетна комисия в крайна сметка депутатите приеха бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. на второ четене. Окончателното решение ще бъде на пленарна зала. Както и бюджетът на държавата - така и този на държавното обществено осигуряване ще бъде първият в евро. Плановете на държавата са с приходната част на бюджета на ДОО да се съберат над 1 милиард и 200 милиона евро повече отколкото през тази година.

Минималния и максималния осигуритилене доход

Депутатите решиха минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 620,20 евро, а максималният - 2 352 евро.

В рамките на дебата Хасан Адемов от АПС обясни, че много пъти е говорил, че приходите от максималния осигурителен доход не са най-важните приходи в бюджета на ДОО. "Може да се окаже, че ще съберете малко приходи", прогнозира Мартин Димитров и призова да се откажат от това предложение.

"За да работи тази система, тя трябва да се базира на справедливост. Вече гласувахме вдигане на минималния осигурителен доход, т.е. всички хора ще плащат повече. Гласувахте увеличение на максималния осигурителен доход. Всички хора, които са на максимален осигурителен доход също ще плащат повече", за да има справедливост в системата трябва максималното и минималното обезщетение да се вдигнат", смята Асен Василев.

В крайна сметка депутатите определиха дневния минимален размер на обезщетението за безработица – 9,21 евро и дневният максимален размер на обезщетението за безработица – 54,78 евро.

Минималните пенсии

На комисия депутатите одобриха минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 януари до 30 юни да бъде в размер на 322,37 евро, а от 1 юли до 31 декември – 346,87 евро.

Трайни коледни надбавки

От МЕЧ искаха да се определи допълнително еднократно възнаграждение за Коледа за всички пенсионери в размер на 76.70 евро, но предложението им не мина на комисия.

"Някои си правеше пиар в крайна сметка на гърба на българските пенсионери. Ако залегне в Закона за бюджета, няма да има спор", добави Христо Расташки.