Ивайло Мирчев на протеста: Има поне три групи провокатори, които само чакат знак (ВИДЕО)

"Полицията пази хората в парламента от хората на площада. Това няма да доведе до нищо добро. Има поне три групи провокатори и само чакат момента, в който да им се даде знак. Ние сме се събрали да протестираме мирно, не да се поддаваме на провокации". Това обяви пред протестиращите в Триъгълника на властта депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

"В момента вътре ГЕРБ, Новото начало, БСП и някакви части от ИТН не искат да слязат и да се срещнат лице в лице с вас. Уж работят за хората, а ги е страх да се срещнат с хората", добави той, като думите му бяха посрещнати с възгласи "Оставка".

"В момента горе в Народното събрание са всички пешки на Делян Пеевски. Много от тях днес питаха – вие мъже ли сте. Хайде сега да видим кой е мъж, да слязат долу при хората, при тези, на които ще правят магазини с нашите пари, тезци, от които крадат, за да финансират престъпната си дейност. Призоваваме ги да слязат тук долу, ние сме възпитани хора, да дойдат при нас с Асен и да поговорим за бюджета, за това кой краде хората, за това в каква протурка се преварна Борисов. Полицията ще им направи кордон, тук е черно от полицаи", добави Мирчев.

"Приятели, искаме от тях едно нещо – този пагубен бюджет да си го вземат, да си го върнат обратно на Теменужка и да го пренапишат, така че да не бъркат в джоба на всеки български гражданин. Ако не знаят как, ще им помогнем. Тук е моментът Борисов да се замисли какво остана от тяхната дясна партия като правят най-голямото увеличение на данъци от Жан Виденов насам. Защо предизвикват целия български народ да стане и да им каже, че няма да им позволим да ни бръкнат д джоба, за да си захранят прасе касичка", попита той, след което призова присъстващите да изпеят химна на България.

Последва и детайлно обяснение как и къде трябва да бъде разпределен бюджета за 2026 година. Пред присъстващите бившият финансов министър Асен Василев и Ивайло Мирчев дадоха подробно описание как според тях трябва да бъдат изразходени средствата за догодина. Можете да чуете обясненията им във видеото тук.