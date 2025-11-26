Ивайло Мирчев: Безпрецедентно е бюджетната комисия да заседава под охрана

Необичайно напрегната атмосфера беляза заседанието на бюджетната комисия в парламента, свикано в почивка на Народното събрание. Решението докара до остри критики от опозицията, а пред сградата се събраха протестиращи срещу проектобюджета и действията на управляващото мнозинство. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ определи случващото се като „безпрецедентно“ – заседание на ключова комисия в почивка между заседанията на парламента, при това в присъствието на въоръжени служители на НСО. „Такова нещо никога не се е случвало. Въоръжени гардове стоят до депутатите в зала – това са мутренски времена“, заяви Мирчев.

По думите му гардовете са били изведени едва след въпрос от народен представител. Мирчев съобщи, че е изпратил официално запитване до началника на НСО ген. Тонев, за да бъде изяснено кой е наредил охранителите да влязат в заседанието.

Съпредседателят на „Да, България“ обвини МВР, че е спряло почивките на полицейски служители, за да бъдат изпратени на вечерния протест пред Народното събрание. От вътрешното министерство, обаче, категорично отрекоха: „МВР и териториалните структури работят в напълно нормален режим. Всички твърдения за спрени отпуски са неверни.“ Мирчев настоява, че има информация от полицаи, според която почивките са отменени.

По думите му проектът за бюджет е „корупционен и левичарски“, а управляващата коалиция „обслужва политико-икономически интереси“.

Сред посочените от него проблеми, той вижда увеличение от 68% на заплатите в МВР в рамките на две години, както и повишения от 140–160% в антикорупционната комисия. Мирчев видя и противоречия в новите тежести за бизнеса и работещите чрез осигуровки и данъци.

