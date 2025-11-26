Студио Actualno:

Организирана престъпна група и "Исторически парк": Прокуратурата с подробности за акцията

26 ноември 2025, 17:55 часа 381 прочитания 0 коментара
Организирана престъпна група и "Исторически парк": Прокуратурата с подробности за акцията

Софийската градска прокуратура (СГП) съобщи, че мащабната съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е насочена срещу организирана престъпна група около "Историческия парк". По информация на държавното обвинение в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски, със съдействието на голям брой служители на МВР, се извършват претърсвания и се събират веществени доказателства. 

Акцията е част от разследване, насочено към организирана престъпност, свързана с корупционни практики. Прокуратурата уточнява: "Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около „Исторически парк“ АД, действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително". Според обвинението структурата е създадена с цел извършване на длъжностни присвоявания, измами и пране на пари. Още: Ивелин Михайлов: Съпругата и счетоводителят ми са арестувани (ВИДЕО)

Претърсвания, изземвания и обиски

По искане на наблюдаващия прокурор Софийският градски съд е разрешил 37 процесуално-следствени действия – претърсвания и изземвания в жилища, автомобили, както и лични обиски. Акцията е започнала на 26.11.2025 г. и продължава.

По-рано същия ден бе разпространена информация, че антикорупционната комисия разследва разширена схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия "Величие". Новината обиколи всички национални телевизии, като се твърдеше, че има и задържани. Още: "Благодаря на полицаите, че са изчакали децата": Ивелин Михайлов потвърди, че домът му е обискиран (ВИДЕО)

Официално бе съобщено, че проверката е започнала по данни от медийни публикации и сигнали на народни представители за дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на "Величие" Ивелин Михайлов, като изрично се подчертаваше, че Михайлов не е сред задържаните.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
