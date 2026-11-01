"Има мобилизация и тя идва отвсякъде": Политолог за активността на втори тур

"Има мобилизация и тя идва отвсякъде". Така политологът от "Мяра" Светлин Тачев коментира избирателната активност на балотажа на президентските избори в изборното студио на БНТ. Той отчете, че тази мобилизация на втори тур на президентския вот се дължи на хората, които не са излезли да гласуват на първи тур, както и на тези електорати, които нямат свои представители и на други причини.

Стана ясно, че "Мяра" са изследвали и доколко дебатът между кандидатите за президент по БНТ се е отразил на гласуването и мобилизацията на втори тур.

Според него има сериозен процент, на които дебатът е повлиял.

Активността на втори тур е малко по-висока

Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч обърна внимание на избирателната активност.

Макар й по думите й тя да не е зрелищна на втори тур, то към 18.00 ч. надвишава активонстта за целия изборен ден на първи тур, когато беше измерена активност от 22,98%.

"Нашите очаквания е избирателната активност да стигне до 28 или 30 на сто. Ако си позволя да направя обобщение - тя тръгва с почти еднакви темпове, колкото беше на първи тур, сега дали климатичните условия имат значение или в деня на будителите хора се събудиха по-късно, но в обедните часове избирателната активност започна да се покачва", каза още Димитрова. ОЩЕ: Председател на СИК държал контролни разписки в чантата си