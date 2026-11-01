"Не ДПС са решили тези избори": Социолог след първите екзитполове на балотажа

"Не ДПС са решили тези избори". Този коментар направи социологът Боряна Димиторва от "Алфа Рисърч" в изборното студио на БНТ във връзка с първите екзитполове за втори тур на президентските избори. Тя отбеляза, че според екзитпола на "Алфа Рисърч" една трета от симпатизантите на ДПС са излезли да гласуват. "Няма силна мобилизация", каза още Димитрова. Попитана дали има възможност резултатите от екзитполовете, които дават преднина на Илияна Йотова пред Андрей Гюров може да се променят, Димитрова отговори:

"Има възможност за промяна в конкретните числа и наистина минимална за обръщане на резултата".

Избирателите на ГЕРБ

В студиото на БНТ коментираха и поведението на избирателите на ГЕРБ на втори турна президентския вот.

Боряна Димитрова заяви, че голяма част от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Андрей Гюров, но според нея това се дължи на разделянето по темата Изток-Запад, но проблема с концентрацията на власт в "Прогресивна България".

Светлин Тачев от "Мяра" обърна внимание, че не всички от ГЕРБ, които са гласували на изборите април, сега са излезли. "Може би под една трета грубо", каза още той. Според него трябва да се обърне внимание на подкрепата, която е направил Бойко Борисов за Андрей Гюров, но по думите му трябва да се има предвид, че в края на миналата година имало протести, на които е имало блъсък между хората, които стоят зад Андрей Гюров и ГЕРБ.

Тачев е на мнение, че сега се пакетират, поради което може да ги обвиняват, че има нова сглобка. ОЩЕ: "Има мобилизация и тя идва отвсякъде": Политолог за активността на втори тур