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380 000 души не гласуваха на първи тур, но на втори - да: Социолозите за това чия подкрепа е била най-важна

01 ноември 2026, 20:06 часа 426 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
380 000 души не гласуваха на първи тур, но на втори - да: Социолозите за това чия подкрепа е била най-важна

Илияна Йотова е победител на президентските избори и макар пълните резултати да не могат да бъдат обобщени на този етап, не се очакват особени изненади.

Около това мнение се обединиха Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" и Добромир Живков от "Маркет линкс".

Двете социологически агенции дадоха преднина на Йотова с малки разлики. Според "Алфа рисърч" Йотава печели 52,5%, а Гюров - 43,4% - алфа рисърч. 50,7% на 44% пък сочат данните на "Маркет линкс"

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Според "Алфа рисърч" 29,1% е избирателната активност, а според "Маркет линкс" - 26,4%.

"Разликата между Йотова и Гюров е около 170 000 гласа. Разлика, която е достатъчно голяма, за да можем да смятаме, че картината ще се запази в този си вид", заяви Геновева Петрова.

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Тя обаче отбеляза интересен факт, свързан с хората, които са били мобилизирани да излязат и да гласуват днес.

"Имаме около 20% от хората, които са гласували днес, които не са гласували на първи тур. Около 380 000 гласа са това", добави тя.

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"Интригата приключва, но има 2 малки неизвестни. Кривата на активността е интересно, че се покачва в следобедните и вечерните часове. Също така изглежда, че и в чужбина има значително повишаване на активността. Но нещата до голяма степен изглеждат решени", съгласи се Живков.

Петрова подчерта важната роля на подкрепата на "Възраждане".

"Избирателите, подкрепили Костадинов, в голямата си част са подкрепили Йотова. Гюров получава по-висока, но недостатъчна подкрепа от други десни формации, включително ГЕРБ", добави тя.

"ДПС не изглежда особено мобилизирано, ролята на "Възраждане" действително е голяма - сериозна подкрепа е оказана на Йотова. Сериозна част от гласоподавателите на ГЕРБ пък са подкрепили Гюров", коментира и Живков.

 

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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