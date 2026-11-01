Ударени кораби край България:

Бойко Борисов разкри как точно Андрей Гюров е поискал подкрепата му

01 ноември 2026, 17:33 часа 2076 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бойко Борисов разкри как точно Андрей Гюров е поискал подкрепата му

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който на 30 октомври подписа общ документ в подкрепа на независимия кандидат за президент Андрей Гюров, говори пред медиите, след като упражни своя глас на балотажа. Той отрече да е имало формални разговори между него и Гюров за подкрепа. "Аз съм десен човек, лидер съм на най-голямата дясна партия и има моменти, когато, дори да е трудно, дори да имаш много забележки, много, много, трябва да гледаш напред. Поне с Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране"., каза Борисов.

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Той разкри как всъщност Андрей Гюров е поискал подкрепата му. "Гражданинът Гюров поиска от гражданина Борисов подкрепа и аз му я дадох. Гражданинъут Гюров поиска от всички граждани на България публично да го подкрепят и аз като гражданни на България подкрепих Гюров. Днес най-накрая ще стане така, че да ме глобят мен за агитация на Гюров".

Снимка: БГНЕС

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На въпрос какво означава ниската избирателна активност на тези избори, Борисов отговори, че това е знак, че "хората не вярват на управляващите, че корупцията, неспазването на законите са причина за това". "Това са думи на Радев, които цитирам през годините. Както и че като има отлив на инвестиции, това е също заради управляващите и корупцията. И това е факт и за него. Неслучайно хората са казали "Език мой, враг мой". Каквото е говорил към днешна дата, абсолютно важи за него".

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Според лидера на ГЕРБ, поради ниската избирателна активност, който и да стане президент, много трудно той ще бъде обединител на нацията или върховен главнокомандващ.

"Всички са за мир на този свят. Само че какво значи мирът? Едното е капитулация, другото е да излезеш достойно от тази война. Нищо повече". Попитан как си представя достойния край от войната в Украйна, Борисов каза: "Да се подпише мирно споразумение незабавно, да си застане всеки на територията, където е бил. Да се направи една неутрална зона за 10 години, докато тече дипломацията, и да спре кръвопролитието. Да тръгнат веригите на доставки."

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Бойко Борисов избирателна активност Андрей Гюров президентски избори 2026
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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