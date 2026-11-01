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Първи резултати: Йотова води пред Гюров на балотажа (ГРАФИКА)

01 ноември 2026, 20:00 часа 2077 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър: БНТ, колаж: Actualno.com
Първи резултати: Йотова води пред Гюров на балотажа (ГРАФИКА)

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев води пред конкурентите си Андрей Гюров и Георги Кандев на втория тур на президентските избори. Това показват първите резултати от екзитпол проучванията на социологическите агенции в края на изборния ден.

Данните

Според данните на "Мяра" към 19:00 часа Йотова получава 51.1% от гласовете, докато за Гюров са гласували 44.6% от избирателите. С опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали вота си 4.3% от отишлите до урните.

Екзитполът на "Маркет линкс" към 19:00 часа също отчита преднина за Йотова - 50.7% срещу 44% за Андрей Гюров.

Според проучването на "Алфа рисърч" към същия час кандидатпрезидентската двойка на Йотова води с 52.5% подкрепа, докато тази на Гюров получава 43.4%.

Данните на "Тренд" към 19:00 часа показват 51.6% за Илияна Йотова и 43.4% за Андрей Гюров. Пет процента от гласувалите са избрали опцията "Не подкрепям никого".

Избирателна активност

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Избирателната активност и на втория тур остава изключително ниска, въпреки че е по-висока в сравнение с рекордно слабата активност от миналата неделя. По официални данни на ЦИК към 16:00 часа на 1 ноември тя е 19.33%, при 15.95% на същия час на 25 октомври.

Екзитполът на "Тренд" отчита 24% избирателна активност към 18:00 часа. За сравнение, на първия тур по същото време до урните бяха отишли 19.8% от избирателите.

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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