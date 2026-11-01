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"Вредното значение на бюлетината "Не подкрепям никого"": Кандидат за президент с разяснение

01 ноември 2026, 18:42 часа 1188 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Вредното значение на бюлетината "Не подкрепям никого"": Кандидат за президент с разяснение

От години се опитвам да обясня вредното значение на бюлетината "Не подкрепям никого" при всички видове избори. Това написа юристът и кандидат за президент на първи тур Румяна Ченалова.

"Според Конституцията / чл. 93 ал.3 / за да бъде избран президент на ПЪРВИ ТУР е необходимо: 1.да са гласували ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА избиратели / т.е. 3,3 млн - 1/2 от 6,6 млн избиратели /. 2. кандидатът да е получил повече от половината действителни гласове / т.е. над 1, 650 млн/ При ВТОРИ ТУР обаче няма такива изисквания.Може да гласуват 1000 души и ще спечели кандидата с над 500 гласа", уточнява тя.

Ченалова прави анализ на въпроса влияе ли и как бюлетината "Не подкрепям никого".

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"Гласът е действителен. Включва се при отчитане на избирателната активност. При парламентарни и европейски избори тези гласове не се вземат предвид при разпределянето на мандатите и при изчисляването на 4-процентовата бариера за влизане на партиите в парламента. При мажоритарни избори (президентски и кметски) тези гласове оказват влияние.Отчитат се като гласували и участват при решаване на въпроса дали е достигнат изискуемия праг / 1/2 от всички избиратели при президентските избори/. Например ако всички избиратели са 2000 души за да е действителен вота на първи тур е необходимо да са гласували над 1000. в които са включени и тези с " Не подкрепям никого". След това обаче тези гласове не участват при определяне на резултата и съществуването им води до 2-ри тур", написа още юристът.

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Тя даде и пример:

"Общо избиратели - 2000. Гласували - 1200 /над 1/2 според изискването на закона/. Половината действителни гласове са 600. На първи тур има изискване за избран да се счита кандидата получил повече от половината действителни гласове. Ако с "Не подкрепям никого" са гласували 200 души /от общо 1200 /, оставащите за определяне на резултата са 1000. Т.е. да бъде избран президент / с над 600 гласа/ при по- голям брой "Не подкрепям никого" е почти невъзможно, особено при повече от 2 кандидати. Колкото повече кандидати са гласували с "Не подкрепям никого", толкова по- сигурен е втори тур. При втори тур нито броят на гласувалите, нито бюлетините " Не подкрепям никого" имат значение. Който спечели повече гласове той ще е президент. Дори да гласуват 1 млн ще имаме президент. Дори с " Не подкрепям никого" да са гласували 900хил, президент ще е този с над 50 хил. гласа", написа Ченалова.

Тя цитира и чл.93 ал.4 от Конституцията - "Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове."

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Румяна Ченалова Не подкрепям никого президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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