Реал Мадрид се позабавлява срещу новака в Испания за едно полувреме

Отборът на Реал Мадрид постигна категоричен успех при визитата си на Расинг Сантандер. "Кралете" победиха с 3:0 в мач от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Очаквано играчите на Жозе Моуриньо бяха по-активни през първото полувреме и отбелязаха три безответни гола. Те намалиха оборотите след почивката с цел да пазят сили за предстоящата си среща в Шампионска лигам като единственият акцент бе греда на Килиан Мбапе.

Реал Мадрид с безпроблемен успех

"Кралете" започнаха по-активно и постепенно се настаниха в съперниковата половина, за да създават опасности. В началните минути Арда Гюлер отправи неточен удар, а Джуд Белингам стреля право във вратаря Юлен Агиресабала. Натискът на Реал продължи и логичното се случи в 11-а минута. Съдията отсъди дузпа след нарушение на Матео Прати срещу Килиан Мбапе в наказателното поле. Французинът застана зад топка и бе точен за 1:0. Секунди след подновяването на играта Сантандер можеше изненадващо да изравни, след като Икер Луке се възползва от грешка на Гюлер и стреля, но Тибо Куртоа направи страхотно спасяване с крак.

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Така се стигна до 22-а минута, когато добра отборна акция на мадридчани завърши с гол на Джуд Белингам. Грешките в защитата на Сантандер зачестиха и скоро Гюлер имаше шанс да направи аванса на Реал класически, но пропусна. Последваха две атаки на домакините, които по никакъв начин не затрудниха Куртоа и отбраната пред него. Десет минути преди края на първата част Ян Диоманде се разписа за 3:0 с великолепен удар от воле. При следващата си атака Реал пак бе близо до гол, но изстрел на Гюлер мина встрани от целта. Така Реал Мадрид се оттегли на почивката с класически аванс.

Реал Мадрид намали оборотите след почивката, което даде възможност на Сантандер да организира няколко добри атаки. В началните минути домакините можеха да намалят пасива си, но Ясир Забири пропиля отличен шанс да се разпише. Малко след това "кралете" си върнаха контрола, като Мбапе удари греда в 60-а минута. Французинът отправи още един удар секунди по-късно, но този път топката мина покрай вратата, а вратарят спаси опит на Белингам. В 72-а минута съдията отсъди дузпа в полза на домакините, но след преглед с ВАР си промени решението. В оставащите минути не се стигна до други сериозни опасности, освен гол на Белингам в засада, и така Реал Мадрид се поздрави с успеха.

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