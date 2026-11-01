Войната в Иран:

Реал Мадрид се позабавлява срещу новака в Испания за едно полувреме

01 ноември 2026, 19:15 часа 953 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал Мадрид се позабавлява срещу новака в Испания за едно полувреме

Отборът на Реал Мадрид постигна категоричен успех при визитата си на Расинг Сантандер. "Кралете" победиха с 3:0 в мач от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Очаквано играчите на Жозе Моуриньо бяха по-активни през първото полувреме и отбелязаха три безответни гола. Те намалиха оборотите след почивката с цел да пазят сили за предстоящата си среща в Шампионска лигам като единственият акцент бе греда на Килиан Мбапе. 

Реал Мадрид с безпроблемен успех

"Кралете" започнаха по-активно и постепенно се настаниха в съперниковата половина, за да създават опасности. В началните минути Арда Гюлер отправи неточен удар, а Джуд Белингам стреля право във вратаря Юлен Агиресабала. Натискът на Реал продължи и логичното се случи в 11-а минута. Съдията отсъди дузпа след нарушение на Матео Прати срещу Килиан Мбапе в наказателното поле. Французинът застана зад топка и бе точен за 1:0. Секунди след подновяването на играта Сантандер можеше изненадващо да изравни, след като Икер Луке се възползва от грешка на Гюлер и стреля, но Тибо Куртоа направи страхотно спасяване с крак.

ОЩЕ: Средняк в Испания отнесе гнева на Барселона след двете поредни загуби

Така се стигна до 22-а минута, когато добра отборна акция на мадридчани завърши с гол на Джуд Белингам. Грешките в защитата на Сантандер зачестиха и скоро Гюлер имаше шанс да направи аванса на Реал класически, но пропусна. Последваха две атаки на домакините, които по никакъв начин не затрудниха Куртоа и отбраната пред него. Десет минути преди края на първата част Ян Диоманде се разписа за 3:0 с великолепен удар от воле. При следващата си атака Реал пак бе близо до гол, но изстрел на Гюлер мина встрани от целта. Така Реал Мадрид се оттегли на почивката с класически аванс.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Джуд Белингам

Реал Мадрид намали оборотите след почивката, което даде възможност на Сантандер да организира няколко добри атаки. В началните минути домакините можеха да намалят пасива си, но Ясир Забири пропиля отличен шанс да се разпише. Малко след това "кралете" си върнаха контрола, като Мбапе удари греда в 60-а минута. Французинът отправи още един удар секунди по-късно, но този път топката мина покрай вратата, а вратарят спаси опит на Белингам. В 72-а минута съдията отсъди дузпа в полза на домакините, но след преглед с ВАР си промени решението. В оставащите минути не се стигна до други сериозни опасности, освен гол на Белингам в засада, и така Реал Мадрид се поздрави с успеха.

ОЩЕ: Революционна иновация в испанския футбол променя ролята на съдиите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Реал Мадрид Ла лига футболен клуб Расинг
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес