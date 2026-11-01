Новакът в Първа лига недоволства заради Левски, зададе важни въпроси на БФС и поиска среща с Гонзо

Ръководството на Дунав Русе излезе с остра позиция след срещата си с Левски в Първа лига, с която поиска публични отговори от Българския футболен съюз и неговите комисии. В молбата на "драконите" са засегнати въпроси, свързани със съдийските решения, дисциплинарните санкции, финансовите такси и правилата за използване на чуждестранни футболисти. Русенци се противопоставиха на шампиона, но допуснаха поражение с 0:1 след гол на Мустафа Сангаре в добавеното време.

Дунав Русе чака отговори от БФС

Веднага след двубоя старши треньорът на Дунав Георги Чиликов поиска компетентните органи да дадат обяснения за спорните съдийски решения в срещата, визирайки най-вече ситуацията със сблъсъка между капитана на столичния тим Кристиан Димитров с Хосе Кабаркас в началото на срещата, след който колумбийският бранител беше откаран с линейка в болницата, а защитникът не получи и жълт картон.

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От Дунав поставят осем основни въпроса към ръководството на БФС. Сред тях е и съдийското решение за въпросната ситуация. От клуба смятат, че тя е изисквала директен червен картон, и питат защо не е последвало преразглеждане на терена с помощта на системата за видеоповторения (ВАР). Дунав настоява за публична оценка на Съдийската комисия. Русенският клуб иска и разяснения за отговора на БФС по жалбата му след мача с Локомотив София в Русе. Според клуба в писмения отговор е посочено, че няма забележки към съдията, докато на последвала среща със Съдийската комисия е било заявено, че арбитърът е понесъл наказание. Дунав пита каква е била санкцията, за какъв период е наложена и как се съчетава тя с последвалите назначения на съдията.

От клуба настояват също за среща в Русе с председателя на Съдийската комисия и президента на БФС Георги Иванов, както и за разяснения относно организацията на мачовете и работата на делегатите. Сред останалите въпроси са критерии за налагане на глоби за поведението на футболисти, треньори и ръководители, общият размер на постъпленията от санкции и начинът, по който се разходват тези средства. Ръководството на "драконите" поставя и въпроси за правилата за използване на футболисти извън Европейския съюз, таксите за допълнителните места над основната квота и освобождаването от компенсационни плащания чрез солидарни средства от УЕФА. От Дунав съобщават, че ще подадат жалба по установения ред и ще заплатят необходимата такса, за да получат официален отговор по съдийските решения, към които имат претенции. Клубът очаква публични отговори и на останалите поставени въпроси.

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