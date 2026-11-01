В единствената държава с поста: Йотова е единственият вицепрезидент в историята на Европа, избран и за президент

Европа вече има своя първи исторически прецедент на вицепрезидент, който веднага след това е избран и за президент.

Причината за това е съвсем проста - нито една друга суверенна държава на европейския континент няма стандартен, самостоятелен и постоянно действащ пост на вицепрезидент. И тъй като самата длъжност не съществува в останалите европейски конституционни модели, за никой друг европейски политик не е било юридически възможно да извърви този специфичен път.

България е единствената държава в цяла Европа със стандартен, постоянно действащ и пряко избиран от народа пост на вицепрезидент. Като цяло, институцията "вицепрезидент" е изключително нетипична за Европа.

Още: "Има мобилизация и тя идва отвсякъде": Политолог за активността на втори тур

В мащаба на целия Европейски съюз тази позиция е абсолютен политически уникат. Във всички останали европейски страни класическата функция на "втори човек в държавата" се поема от друга длъжност.

Повечето европейски страни са парламентарни републики или конституционни монархии, където при отсъствие или смърт на държавния глава неговите функции се поемат от председателя на парламента, от министър-председателя или от председателя на горната камара (Сената).

Така случаят на Илияна Йотова е безпрецедентен за Стария континент.

Източник: БГНЕС

Останалите страни с вариация на вицепрезидента

Още: Председател на СИК държал контролни разписки в чантата си

В Европа само две държави извън България, които имат специфични вицепрезидентски или споделени колегиални роли.

Кипър

В Кипър постът на вицепрезидент е вакантен от десетилетия по конституционни причини (предвиден е за кипърски турчин).

По конституцията на страната от 1960 г. постът на вицепрезидент е запазен за представител на турско-кипърската общност. Постът е вакантен от декември 1963 г., когато турските кипърци се оттеглят от участие в общите държавни институции, и особено след турската инвазия и разделянето на острова през 1974 г.

Швейцария

В Швейцария вицепрезидентът на Федералния съвет се избира на ротационен принцип за 1 година, преди автоматично да стане президент на Конфедерацията за следващата година (там редица жени, като Дорис Лоутхард, Симонета Сомаруга и Виола Амхерд, са били вицепрезиденти и впоследствие президенти).