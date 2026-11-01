Минути след първите екзитполове: От ПБ заговориха за сглобка и призоваха Асен Василев да брои

"Позволете ми да пожелая на сглобката следващите 5 години да избере по-достойни кандидати за тази битка". Това каза народният представител от "Прогресивна България" Димитър Здравков пред медиите в изборната нощ. Думите му дойдоха след като станаха ясни първите екзитполове, които дават преднина на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев. От партията на Румен Радев не очакват отбрат на тази тенденция.

Има ли жълт картон за Радев?

Според "Прогресивна България" президентския избор няма никаква роля към стабилността на кабинета.

Относно това дали има жълт картон за премиера Радев и мнозинството, шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов призова Асен Василев да анализира резултатите и колко са загубили управляващите. ОЩЕ: Председател на СИК държал контролни разписки в чантата си

Мобилизирали ли са се от "Прогресивна България"?

"Ние увеличихме безпрецедентно активността. Смятам, че сме успели да мобилизираме хората", заяви Витанов и посочи, че не очаква обрат в резултата.

Той благодари на хората, които са излезли да гласуват днес, въпреки лошото време и въпреки черната кампания, която е отблъснала много хора.

"След утрешния ден България ще бъде по-стабилна и по-спокойна", посочи още Витанов. ОЩЕ: "Има мобилизация и тя идва отвсякъде": Политолог за активността на втори тур