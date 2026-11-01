Олександър Усик обмисля да напусне тежка категория

Възможно е Олександър Усик вече да е изиграл последния си мач в тежка категория в бокса. Великият украинец, който е и олимпийски първенец, може да се похвали с това, че два пъти е бил безспорен шампион в тежка категория, а преди това - и в полутежка. След като победи Рико Верховен в мача за титлата на WBC в Египет по-рано тази година, Усик, който остава непобеден като професионалист, освободи титлите, които държеше. А сега се оказва, че той обмисля да се върне в по-естествената за него полутежка категория, която е до 91 килограма.

Усик обмисля да се оттегли от тежка категория

"Усик вече е изчистил категорията в тежка категория. Сега обмисля завръщане в полутежка категория, която е неговата естествена теглова категория, за да влезе отново в историята. Той обича предизвикателствата и това може да е следващото, с което би искал да се заеме", заяви пред Sky Sports Сергей Лапин, който е главен изпълнителен директор на промоутърската компания на Усик "Ready To Fight".

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Възможността Усик да премине в по-ниска категория поставя под съмнение третия мач с Тайсън Фюри. Британецът вече се е изправял срещу Усик два пъти. Той загуби и двете срещи, но публично критикува решението на съдиите във втория си мач с Усик и призова за трети сблъсък. Изглежда, обаче, че украинецът обмисля да се изправи срещу нови съперници в момента. Ако иска да стане отново безспорен шампион в полутежка категория, Усик ще трябва да се насочи към внушителния шампион Дейвид Бенавидес, който на 5 декември ще се изправи срещу Михал Чешлак за поясите на WBC, WBO и WBA.

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