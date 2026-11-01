Председател на СИК държал контролни разписки в чантата си

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпил сигнал от Районната избирателна комисия (РИК) в Шумен за открити контролни разписки от машинно гласуване в чантата на председател на секционна избирателна комисия (СИК). По случая се извършва проверка, като се очаква на място да пристигнат представители на полицията и прокуратурата.

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви пред журналисти, че установяването на обстоятелствата около случая е предмет на разследване. Тя уточни, че контролните разписки се използват за проверка чрез преброяване, докато официалният резултат от машинното гласуване е този, който се разпечатва от устройството след приключването на изборния ден.

Междувременно около две трети от сигналите, подадени в полицията в деня на балотажа, са свързани с купуване на гласове. Общият им брой е 461, от които 318 са за търговия с вот, а 49 - за неправомерна предизборна агитация. Най-много сигнали са регистрирани в областите Бургас и Враца - съответно 99 и 70. Още: След като беше рекордьор на първи тур: Още по-висока активност в София

Въпреки това от МВР отчитат спокоен изборен ден. Двете констатации не си противоречат - става дума за разпределението на сигналите по видове нарушения, а не за масови нарушения или необичайно висока активност на избирателите.

До момента са образувани само 10 наказателни производства, четири от които са бързи. Задържаните във връзка с изборни нарушения са 10 души.

Сред примерите за бързо производство е случай от каолиновското село Тъкач, където 38-годишна жена е гласувала вместо двамата си родители, които изобщо не са присъствали в избирателната секция.