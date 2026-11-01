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Екипът на Андрей Гюров: Йотова намали резултата на ПБ два пъти

01 ноември 2026, 20:14 часа 1185 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Екипът на Андрей Гюров: Йотова намали резултата на ПБ два пъти

"Не можем да не си дадем сметка, че партиите, които подкрепиха Андрей Гюров и Георги Кандев, са удвоили своя резултат от пролетта. За разлика от тях, г-жа Йотова е намалила резултата за "Прогресивна България" два пъти. Това заяви пред БНТ Александрина Пендачанска, съпредседател на Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Думите й дойдоха след първите екзитполове, които дават преднина на Йотова пред Гюров. 

Според данните на "Мяра" към 19:00 часа Йотова получава 51.1% от гласовете, докато за Гюров са гласували 44.6% от избирателите. С опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали вота си 4.3% от отишлите до урните.

Екзитполът на "Маркет линкс" към 19:00 часа също отчита преднина за Йотова - 50.7% срещу 44% за Андрей Гюров.

Кой печели и кой губи?

Пендачанска заяви, че настроението в щаба на Андрей Гюров е много добро, както и че тя самата е много обнадеждена.

Според нея обаче не може да се говори категорично за победа на Йотова. 

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"Като 56-годишна жена мога да ви кажа, че човек никога не знае, когато губи какво печели и когато печели - какво губи. Дори и днес Андрей Гюров и Георги Кандев да не излязат победители, а ние не знаем, при всяко положение резултатът за нас е добър", заяви още Пендачанска. ОЩЕ: ОЩЕ: Първи резултати: Йотова води пред Гюров на балотажа (ГРАФИКА)

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Александрина Пендачанска Андрей Гюров президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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