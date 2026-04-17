Инджова: Мафиотският модел се храни ресурсно и политически от правосъдната система

"Смисълът на политическата въртележка, която са завъртели, не е да ни казват какво ще правят. Смисълът е да се създаде един вид избирателен бизнес." Това заяви пред БНР Ренета Инджова - икономист, първата и единствена до днес жена министър-председател в историята на България, оглавила 84-тото правителство на страната, което е и първото служебно правителство след демократичните промени у нас през 1989 г.

По думите ѝ отдавна у нас не се говори за решения на най-важните въпроси за държавата и обществото. Според нея изборите и правенето на избори не е въпрос на решаване на проблеми, свързани с обществото и държавата, а на лични интереси:

"Това са не толкова лични интереси. В по-политически план това са интересите на една посткомунистическа олигархия, която през определени периоди от време се конфигурира по нов начин, но по същество е една и съща. Аз съм го формулирала това като един механизъм, в който няма отпадащи. Самата криза предизвиква появата на дизайнерски, сценарично определяни нови играчи и субекти, чиито смисъл е да създадат у населението едно впечатление, че идват нови лица на терена".

Няма механизъм на взаимодействие на властите и КС, който трябва да е регулаторът на това взаимодействие, изтъкна Инджова. Тя изказа мнението си, че Конституционният съд е в латентен вид – като "спяща клетка". "Той никога не е санкционирал действия, които отделните власти извършват, за да може чрез тази санкция да се санира политическата система", подчерта още тя.

Инджова отбеляза ниската избирателна активност, като допълни, че тя закономерно пада. А за избирателната система каза:

"Тя е така устроена, че парцелира резултата до степен, в която после да можем да правим всякакви комбинации на коалиции, на участници, ако ни харесва. Ако не ни харесва, казваме – "Ще направим правителство на малцинство", пък то даже вика "Ще сменим и Конституцията". Смениха Конституция по неконституционно извършена процедура". Според нея Конституцията е абдикирала.

"Нашите избори са игра на сляпа баба", категорична е Ренета Инджова. Според нея проблемът е и в избираните, и в избирателите:

"Щом избирателите са съгласни да гледат, че в крайна сметка мафиотският модел се храни ресурсно, кадрово, политически, идеологически, международно от правосъдната система и тя е която или държи на трупчета нарушенията им, или въобще ги анулира с цената на това да ги заменя в сделки, споразумения, т.е. теб няма да те пипаме, но и ти няма да искаш от нас нищо. В този смисъл това е един взаимен блокаж, който аз наричам отсъствие на власт".

По думите ѝ тази ситуация би могла да бъде разкъсана, единствено ако дойдат морални хора, такива, които ще сложат в жертва своите користни, корупционни зависимости и интереси.