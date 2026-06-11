Пратеното оръжие на Украйна не е безплатно: Взели сме 200 млн. евро, половината отиват за покриване на дефицита

По различни механизми за компенсиране от Европейския съюз за оръжейните ни доставки към Украйна до момента България е получила около 203 милиона евро. Това се разбра от думи на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на тактическото учение "Ответен удар 2026" на военния полигон "Корен" край Хасково. Той говори по темата отново днес, 11 юни, няколко дни след като обяви спиране на доставките на въоръжение от България за украинската армия.

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Впоследствие министърът уточни, че става въпрос само за пакетите с помощ от складовете на армията ни, а не за продажбите на оръжие от българските компании - те са едни от най-мощните в Европа и продължават да генерират печалби с износ за Украйна, предимно чрез трети държави.

Но и 13-те пакета с военна помощ, които държавата е предоставила на Киев, не са безплатни по същество. Това е ясно отдавна, включително от отговори на бившия военен министър Атанас Запрянов и на служебния премиер Андрей Гюров за връщани стотици милиони левове (Гюров цитираше 475 млн. лв.), компенсирани от европейски механизми, включително вноска към бюджета ни от Дания: Стотици милиони: Ясна е общата сума, която България е получила от Дания за старото съветско оръжие за Украйна.

Половината от парите - за покриване на дефицита

"Това, което е предоставено към момента, е по различни механизми. По единия стойността е около 3 млн. евро, а по другия - малко над 200 млн. евро. Всички тези пари обаче не остават за модернизация на българската армия", заяви сега Димитър Стоянов.

Снимка: БГНЕС

Според него половината от тези около 200 млн. евро са били използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.

Към момента няма официално постъпило искане от украинската страна за нови доставки на въоръжение, постъпило в Министерството на отбраната.

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Премиерът Румен Радев също вече обяви, че правителството слага край на предоставянето на военна помощ за Украйна. "Вече сме дали достатъчно", каза той, като мотивите му бяха, че войната няма да се реши с военни средства. Водещият мотив на Стоянов пък, изглежда, беше друг - че България трябва да разполага с достатъчно средства в арсенала си при нужда, което няма да е така, ако пращаме още на Киев.

Говорителят на външното министерство на Украйна Георгий Тихий заяви междувременно, че страната не получава безплатна военна помощ от България и че сътрудничеството в областта на отбраната между двете държави се осъществява на търговска основа.

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