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Без дебат и за минути: Депутатите си замразиха заплатите

11 юни 2026, 18:50 часа 277 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Без дебат и за минути: Депутатите си замразиха заплатите

Правната комисия в Народното събрание одобри без дебат и за по-малко от десет минути предложение за замразяване на депутатските възнаграждения на нивото от март тази година. Инициативата е на "Прогресивна България" и получи подкрепата на всички парламентарно представени сили.

Сред вносителите е и Петър Витанов от партията на президента Румен Радев. Според него мярката е знак на солидарност към гражданите на фона на забавящия се ръст на доходите в страната.

По действащите досега правила основната заплата на народните представители се определяше автоматично и беше обвързана с три средномесечни възнаграждения в обществения сектор за последния месец на всяко тримесечие. След замразяването депутатските възнаграждения остават на нивото от март - около 4236 евро месечно. Още: "Прогресивна България" замразява депутатските заплати на 4236 евро

Възнаграждението на председателя на Народното събрание продължава да бъде с 55% по-високо от това на редовите депутати, което означава месечна заплата от приблизително 6565 евро.

Освен основните си възнаграждения народните представители получават и допълнителни средства за участие в постоянни и временни парламентарни комисии.

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Въпреки решението за замразяване на заплатите, в предложените промени е оставена възможност те да бъдат увеличавани при определени условия.

В текстовете е записано, че "основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година". Още: Управляващите отварят наново правилника: Целта е да замразят депутатските заплати

На практика това означава, че депутатските заплати няма да нарастват автоматично според статистическите данни, както беше досега, а евентуално увеличение ще може да се извършва чрез закона за държавния бюджет и след изрично политическо решение.

Промените в правилника на Народното събрание предстои да бъдат разгледани и гласувани окончателно в пленарната зала.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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