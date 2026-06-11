Новият и.ф. главен прокурор поиска първи депутатски имунитет

Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Ангел Георгиев от "Възраждане". Предложението е на Софийска районна прокуратура и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд от 24 април наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет.

Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. Още: Многогодишното дело срещу двама депутати от "Възраждане" е спряно за пореден път - на ход е новият и.ф. главен прокурор

Делото е във връзка с протест от 2020 година пред сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Демонстрацията на "Възраждане" беше заради безводието в град Перник и други региони. Стигна се до сериозни физически сблъсъци между протестиращи граждани, представители на партията и служители на полицията.

Прокуратурата твърди, че в този конфликт Ангел Георгиев е извършил хулигански прояви и е нанесъл лека телесна повреда на полицай. От "Възраждане" определят случая като "политическа поръчка", като според депутата органите на реда са упражнили насилие над протестиращите, а не обратното. Още: 5 години влачене: Делото срещу двама депутати от "Възраждане" най-сетне тръгва, но давността скоростно наближава

Свалянето на имунитета на Георгиев беше поискано и от предишния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, и от последния титулярен Иван Гешев. Депутатът се е съгласявал доброволно всеки път.