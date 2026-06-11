"Все още сме в списъка за неприятелски страни": Митрофанова е била във външно министерство, но не е имала среща с министъра

Министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова потвърди, че руският посланик Елеонора Митрофанова е била в българското външно министерство, но не са имали среща. Митрофанова е разговаряла на ниво "генерален директор" в министерството. Външният ни министър не разкри подробности за срещата, но според нея е важно, че България е заявила ясната позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат.

"От страна на г-жа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Има огромна чувствителност някой да среща посланика на Русия, няма скандал в случая. Абсолютно нормални дипломатически отношения", добави още Петрова-Чамова.

Във връзка с думите на Митрофанова за затопляне на отношенията, тя заяви, че "работата на различни посланици е да коментират дипломатическите отношения по различна линия, която много често е в хода на политическия диалог в страната и го подсилва".

Няма разнобой в правителството

Министърът отрече да има разнобой в българското правителство по отношение на оръжията за Украйна, каквито съмнения се появиха сред опозиционните партии.

"Няма различие между думите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, за да се стигне до траен мир", добави Петрова-Чамова.

От изявлението й стана ясно, че провеждала разговори с външния министър на Украйна Андрий Сибиха, който е изразил първо благодарността към България, че подкрепя европейската перспектива на Украйна и е поискал от страната ни да бъде силен глас в рамките на ЕС, за да може ясно да се говори за това как да се прекратят военните действия. ОЩЕ: "Де факто нищо не се е променило": Митрофанова смъмри Радев за отношението му към Русия