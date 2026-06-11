Депутат от "Възраждане" си дава имунитета

Депутатът от проруската партия "Възраждане" Ангел Георгиев обяви пред медиите в парламента, че си дава доброволно имунитета. Той му бе поискан днес от изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Георгиев определи случилото се като "поредното политическо мотивирано дело", което се използва само за натиск спрямо него и "Възрадане". Той смята, че това дело е започнато от ГЕРБ и ДПС, но според него продължава по времето на Румен Радев.

"Шеста година тече това дело. Ще си дам имунитета за пореден път. Както добре знаете - делото е за протест пред МРРБ за безводието през 2020 г.", добави още Георгиев. То отрича да е упражнявал насилие срещу полицаи, а споделя, че самият е бил бит. ОЩЕ: Новият и.ф. главен прокурор поиска първи депутатски имунитет

Обвиняват го в хулиганство

Демонстрацията на "Възраждане" беше заради безводието в град Перник и други региони. Стигна се до сериозни физически сблъсъци между протестиращи граждани, представители на партията и служители на полицията. Прокуратурата твърди, че в този конфликт Ангел Георгиев е извършил хулигански прояви и е нанесъл лека телесна повреда на полицай. От "Възраждане" определят случая като "политическа поръчка", като според депутата органите на реда са упражнили насилие над протестиращите, а не обратното. Още: 5 години влачене: Делото срещу двама депутати от "Възраждане" най-сетне тръгва, но давността скоростно наближава. ОЩЕ: 5 години влачене: Делото срещу двама депутати от "Възраждане" най-сетне тръгва, но давността скоростно наближава