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Зеленски: Недоволството срещу Путин в Русия расте, ако не осъзнае това, може да преговаряме за мир с друг наесен

14 юни 2026, 16:22 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Недоволството срещу Путин в Русия расте, ако не осъзнае това, може да преговаряме за мир с друг наесен

Благодаря на всички приятели на Украйна и на всеки, който ни помага да получаваме важна информация и подкрепя операциите на украинското разузнаване. Нашите разузнавателни служби докладваха за резултатите от работата си по оценка на вътрешната обстановка в Русия и по събиране на документи, които попадат на бюрото на руския лидер. Разбираме, че Путин рядко получава информация, която е напълно достоверна и безпристрастна. Но дори и това, което вижда в документите, които достигат до него, все пак позволява да се направят изводи. Това заяви в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски.

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По-конкретно, така наречените „прогнозни показатели“ за недоволството на руснаците от Путин ще продължат да нарастват стабилно, а той вече се подготвя да приеме идеята, че това нарастващо недоволство не може да бъде спряно и че този показател „няма да се стабилизира“ до септември, когато в Русия са насрочени парламентарни избори.  Що се отнася до нивото на подкрепа за управляващата партия в Русия, се отчита стабилна тенденция към понижение, което означава, че ще са необходими значително по-големи изборни измами. Те също така съобщават за значително нарастване на протестните настроения в руските региони. Смятаме, че тези доклади все още не отчитат потенциалните събития през юни, юли и август, които неминуемо ще повлияят допълнително на ситуацията в Русия, каза още той.

Напълно оправданият натиск върху Русия във връзка с тази война ще продължи и ще се засили – и това няма да бъде само наш натиск. Така че до септември Путин ще се сблъска със значително по-лоши показатели. За съжаление, единственият отговор на всички публични и непублични предложения за мир, които сме отправили, са били думи за продължаване на войната. Вътрешната ситуация в Русия би трябвало да го убеди в обратното: че мирът е необходим. Украйна предлага да се договори достоен мир. Очевидно тенденциите няма да се променят и с течение на времето това може да означава, че ще трябва да се постигне споразумение с някой друг от Русия – някой, който няма да се откъсне от реалността, категоричен бе Зеленски.

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Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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